6 atitudes que te deixam mais atraente, segundo a ciência

O que te faz mais sensual e atraente para outra pessoa? Apesar de muitos considerarem os atributos físicos como principais, outras características de personalidade também te deixam mais sexy, e a ciência prova isso!

O site americano "My Domaine" reuniu alguns estudos que mostram o que te deixa mais atraente aos olhos de possíveis pretendentes; veja só:



Ser engraçada



Humor pode ser atraente? De acordo com um estudo francês, sim. Por mais que não tenha necessariamente a ver com a aparência, a pesquisa provou que mulheres acham os homens engraçados mais atraentes porque é um sinal de inteligência.



Ser “estranho”



Parecem características completamente conflitantes – ser sensual e “estranho” ao mesmo tempo - , mas um estudo australiano mostrou que homens e mulheres preferem “parceiros românticos não-normais”. Seja por ser diferente de você, ou por um toque de excentricidade, essa pesquisa surpreendeu por ir contra a crença comum de que homens preferem mulheres modestas e submissas. Seja você mesma e seja estranha, pois isso é sensual.



Ser corajosa



A habilidade de fazer algo que te assusta e até a vontade de enfrentar o incerto pode fazer de você uma pessoa mais sexy, de acordo com um estudo americano. A pesquisa da Universidade do Sul da Califórnia, que entrevistou 10 mil homens e mulheres de todo mundo, concluiu que a maioria das pessoas acha a coragem uma característica mais importante até do que a autoconfiança em uma pessoa.



Usar salto alto



Além de estar sempre na moda, a ciência ainda provou que salto alto também te deixa mais sensual. Uma pesquisa francesa colocou diversas mulheres frente a homens, todas com a mesma roupa, mas algumas estavam de salto, e outras sem. Os homens se aproximaram e foram propícios a conversar e ajudar as que estavam com saltos altos.



Mostrar interesse



Contar para o pretendente que você tem interesse ou até está apaixonada pode ser uma das coisas mais difícil a se fazer. E se você acha que o melhor é não mostrar que está interessada e fazer joguinhos, isso não funciona. De acordo com o autor inglês Nicholas Boothman, 90% das pessoas se apaixonam mais quando sabem que o outro está interessado nelas.



Contar seus segredos



Primeiros encontros podem ser estranhos e dar certo frio na barriga, e a melhor maneira de deixar o momento mais tranquilo é começar uma conversa agradável. De acordo com o pesquisador Sam Gosling, da Universidade de Texas, trocar informações pessoais durante o primeiro encontro tem um grande poder de conectar as pessoas. Ou seja, contar alguns segredos demonstra confiança, e pode te deixar mais atraente aos olhos do parceiro.