Negros, empresas e igualdade

A escravidão, a abolição inconclusa e a permanência do racismo produziram no Brasil uma acintosa divisão social que ainda hoje segrega negros e brancos.

Num esforço de superação, a Constituição de 1988 definiu como objetivos fundamentais a erradicação das desigualdades e dos preconceitos de raça. Estabeleceu o repúdio ao racismo e fez de sua prática um crime inafiançável, imprescritível.



A cena social brasileira confronta erros e equívocos do passado com os esforços, as exigências do presente e as necessidades do futuro.



Ainda assim, são inequívocos certos indícios de atraso. O ambiente corporativo brasileiro, por exemplo, é um espelho ampliado dessas distorções. Em muitos casos, reproduz e amplia o fosso desse verdadeiro apartheid.



Nas empresas aqui instaladas, públicas ou privadas, nacionais ou multinacionais, é nítido o que se conceituou na literatura como racismo institucional -isso é, aquele em que nada é formalizado, nada é dito de forma direta, mas o resultado se traduz de maneira inexorável em "no black".



Em um país em que 54% da população é formada por negros, como explicar sua ausência quase completa dos cargos de presidente ou vice-presidente nas empresas? Quantos são os negros no primeiro, segundo ou terceiro escalão de corporações públicas ou privadas?



Some-se a essa situação traumática a chegada das primeiras levas dos quase 1 milhão de jovens negros provenientes dos programas de cotas e ações afirmativas no ensino superior, que agora baterão nas portas das empresas brasileiras.



Vê-se aí o tamanho exato do desafio que se colocará diante do governo, da sociedade e das corporações.



O que fazer com centenas de milhares de Pelés, Joaquins Barbosa, Daianes dos Santos e Rafaelas Silvas escondidos pelo país? Vamos ignorá-los para sempre?



Essa é a resposta que pretendemos ajudar o Brasil a construir por meio da criação da Iniciativa Empresarial pela Igualdade, que inauguramos nesta segunda (21), ainda em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado no domingo (20).



Nessa proposta, governo, sociedade civil e ambiente corporativo juntarão forças para promover novas mentalidades e atitudes nas empresas, em que ética, cidadania e responsabilidade social possam de fato gerar igualdade de oportunidades e de acesso democrático dos negros aos postos principais das empresas.



Juntos trabalharemos para retirar os obstáculos internos, sugestionar a cadeia de fornecedores, inspirar a rede de relacionamento e divulgar para toda a sociedade os valores dessa ação.



Trabalharemos também para conscientizar e promover a recepção e condução desse tema e desse público, transformando a diversidade étnica racial num valor empresarial e social que, além de aumentar a competitividade e o valor agregado do produto, irá enaltecer o que o país tem de melhor: a sua gente.



*JOSÉ VICENTE, advogado, doutor em educação pela Universidade Metodista de Piracicaba, é reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares