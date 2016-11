Chega um filtro solar para tatuagens: marketing ou efeitos reais?

A Coppertone lançou um produto especialmente desenvolvido para resguardar as tatuagens do efeito dos raios solares e evitar o desbotamento das cores. Com fator de proteção solar (FPS) 50 — considerado alto —, ele está disponível na versão loção por R$ 24,90 (60 ml) e spray por R$ 51,90 (177 ml).



Segundo informações divulgadas à imprensa, a fórmula associa barreiras físicas e químicas. A primeira não deixa a radiação penetrar na pele, enquanto a segunda atenua os danos dos raios solares que entram nas camadas da cútis. Além disso, o produto protege contra os raios violeta do tipo A e B, associados a cânceres malignos e queimaduras. A questão, segundo Reinaldo Tovo Filho, presidente da Regional de São Paulo da Sociedade Brasileira de Dermatologia, é que essas características não são uma exclusividade desse filtro solar. “A maioria dos protetores com FPS elevado já possuem tais características”, observa.

Ele afirma que qualquer protetor com alto grau de proteção — acima de 50 — já conserva as linhas das tatuagens. Vestir uma roupa é outra opção. Ou seja, não haveria uma vantagem específica desse item em relação aos já disponíveis nas prateleiras. A nova opção parece ser mais uma estratégia de marketing do que uma formulação especialmente eficaz para manter as cores e as linhas da tatuagem.