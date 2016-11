CNA ignora a ex-presidente da entidade Kátia Abreu e confere homenagem ao senador Ronaldo Caiado

O fato de o parlamentar ter trabalhado pelo impeachment de Dilma Rousseff pesou na escolha

O senador Ronaldo Caiado (DEM-GO) recebeu na tarde desta quarta-feira (23), em Brasília, o Prêmio CNA Agro Brasil, criado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, neste ano, para homenagear aqueles que se destacaram no setor. A escolha está relacionada também ao fato de Caiado ter trabalhado no Senado pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. A senadora Kátia Abreu (PMDB-TO), que presidiu a CNA, não foi lembrada. Além de estar brigada com a atual diretoria, Kátia defende Dilma até hoje.