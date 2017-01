Névoa fecha aeroportos na China e bloqueia estradas

Uma densa névoa cobre hoje (4) o norte e centro da China, deixando estradas bloqueadas e voos atrasados. A polícia de trânsito em Beijing fechou várias seções de rodovias, incluindo as rotas que ligam a capital com Harbin, no nordeste, Shanghai no leste e Tianjin. As informações são da agência de notícias Xinhua.



Na Província de Henan, no centro da China, a visibilidade no Aeroporto Internacional de Xinzheng de Zhengzhou era de apenas 50 metros na manhã desta quarta-feira, atrasando voos. Quase 180 voos no aeroporto foram cancelados nos últimos dois dias.



Muitas regiões na China estão sob forte poluição desde a última sexta-feira, o que tem causado transtornos no trânsito.

Beijing estendeu no domingo seu alerta laranja para a grave poluição do ar até a meia noite da quarta-feira.



O observatório nacional da China emitiu na terça-feira um alerta vermelho de nevoeiro e renovou um alerta laranja de smog em diversas regiões no norte, leste e centro do país.



A China possui um sistema classificado em cores de quatro níveis para tempo severo, com vermelho indicando o mais grave, seguido por laranja, amarelo e azul.