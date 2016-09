UHE Lajeado oferece visitas públicas gratuitas

Moradores, turistas e estudantes podem conhecer o empreendimento; Programa de visitação já contou, em 2016, com a presença de 1,5 mil pessoas

LAJEADO - Como funciona uma usina hidrelétrica? Essa e outras dúvidas podem ser esclarecidas pela Investco, empresa geradora de energia elétrica do Grupo EDP em Tocantins, que desde 2003 recebe grupos de visitantes para conhecer a Usina Hidrelétrica Luis Eduardo Magalhães, também conhecida como UHE Lajeado.

Com uma programação dedicada, que inclui tour guiado, apresentação multimídia com fotos e vídeos sobre a história da construção do empreendimento hidrelétrico, a visita é realizada todas as quartas-feiras, a partir das 9h30. Trata-se de uma ação aberta a grupos escolares, de universitários, de turistas e moradores do entorno.



Este ano, mais de 1,5 mil pessoas já visitaram o empreendimento, entre eles estudantes de escolas da região e de universidades, principalmente graduandos de Engenharia Civil e Meio-ambiente, que buscam conhecer como funciona na prática as teorias ensinadas em sala de aula.



Os requisitos para a visita a UHE Lajeado são: Idade mínima de 12 anos, usar calça comprida e calçado fechado. Pede-se ainda que não utilizem adornos de grande porte. Os grupos não devem exceder o número de 50 pessoas.



O agendamento das visitas deve ser feito pelo número 0800 6463 443 (de segunda à sexta, das 8h às 17h40) ou por e-mail para alanna.moreira@investco.com.br

Para mais informações sobre o programa de visitas à UHE Lajeado acesse: www.investco.com.br