Larissa Manoela termina namoro com João Guilherme e desabafa

Larissa Manoela e João Guilherme Ávila não estão mais juntos. O casal de adolescentes anunciou a separação na noite dessa segunda-feira (5), após mais de 1 ano de relacionamento. O namoro só foi assumido, porém, em dezembro do ano passado, no mesmo dia em que a atriz completou 15 anos. "Queridos fãs e em especial, fãs de "JoLari": Hoje o casal JoLari fechou um ciclo! Foram 1 ano, 2 meses e 20 dias de tantas aventuras, tantos sorrisos, gargalhadas, lágrimas, viagens, vôos, shows, cenas, todas as datas comemorativas (todas) e até outro país. Muita coisa aconteceu. Coisas difíceis de esquecer e outras que não valem a pena serem lembradas", iniciou a protagonista de Cúmplices de Um Resgate .

"Hoje não quero que a lembrança recente seja mais forte que os bons momentos, por isso decidi relembrá-los para falar do quanto foi gostoso, divertido e o quanto valeu a pena todos esses dias de carinho, de companheirismo, cumplicidade e amizade e não é porque não somos mais um casal que vou deixar de admirar a pessoa que o João Guilherme é, não é por seguirmos caminhos diferentes que vou deixar de amar a família dele que por todo esse tempo juntou-se a minha também", continuou Larissa, que tinha planos de passar seu aniversário e as festas de final de ano com João em Nova York (EUA).



"Quero que o sucesso cresça a cada dia e que possamos atrair apenas coisas boas, pois todas as sementes que plantamos hoje, nascerão amanhã. Quero que o respeito seja a base para as nossas vidas", acrescentou, lembrando que a relação com João não vai ser a mesma daqui para frente. Os jovens artistas engataram a relação durante as gravações da novela da emissora paulista.



"As coisas vão mudar um pouco, tomar um novo rumo, encontrar um novo espaço, mas faço questão de manter em mim somente aquilo que é bonito. Não é por conta do término desse ciclo que vou transformar tantas coisas boas num sentimento ruim, um ressentimento ou uma mágoa para carregar comigo. Vou carregar comigo somente os grandes momentos de felicidade", ressaltou a atriz em uma rede social.



'Foi tudo maravilhoso', elogiou João Guilherme



No mês passado, o filho de Leonardo apareceu sem a aliança de compromisso, após ter perdido o anel, durante o Teleton , mas a também cantora logo negou qualquer crise no namoro. Ainda no seu Instagram, Larissa se dirigiu aos fãs. "Enfim, quero agradecer a todos vocês pelo carinho que sempre tiveram conosco. Obrigada por viverem conosco essa felicidade, obrigada por terem sonhado conosco, obrigada por terem vivido conosco essa história. E é isso! Um beijo no coração de cada um de vocês, meus amores!", encerrou.



Ao mesmo tempo, João, que se considera mais romântico do que a agora ex-namorada, também se pronunciou. "Tantas coisas podem ser ditas nesse momento, mas poucas palavras, acredito que seja o suficiente: foi tudo maravilhoso. Você é a menina mais especial que já existiu em minha vida. Vamos seguir caminhos independentes, mas com a certeza de que o que construímos juntos, ficará pra sempre em meu coração", começou o cantor, que trocou beijos com Larissa em shows da turnê da novela do SBT.



O herdeiro de Leonardo também citou os fãs na mensagem: "A todos os fãs de JoLari, só tenho a agradecer por todo amor, carinho e por todo tempo que fortaleceram a nossa relação. Vocês foram muito importantes o tempo todo em nossa história. Beto e Silvana, vocês são demais. Gratidão", encerrou citando os pais de Larissa.