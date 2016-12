Governo incentiva entidades federais a comprarem alimentos da Agricultura Familiar

A Câmara Intersecretarias de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan) do Tocantins realizará, nesta segunda-feira, 5, uma reunião com o objetivo de discutir o fortalecimento do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PPA) no Tocantins. O encontro será na sala de reuniões da Secretaria de Estado do Trabalho e da Assistência Social (Setas), às 15 horas, e contará com a presença da secretária da pasta, Patrícia do Amaral; do coordenador do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), Gustavo Assis; e representantes de órgãos federais e da Caisan.

A reunião é um espaço para discutir, entre outros pontos, a modalidade Compra Institucional do PAA da Agricultura Familiar que permite, aos governos estaduais, prefeituras e órgãos federais da administração direta e indireta, comprar alimentos de produtores locais, repassando-os às instituições que fornecem alimentação, como hospitais, quartéis, presídios, restaurantes universitários, refeitórios de creches e escolas filantrópicas, entre outros.



A secretária Patrícia Amaral afirma que o PAA fortalece a agricultura familiar e promove o acesso da população à alimentação de qualidade e explica: “Nosso objetivo é conversar com as instituições federais para que elas também realizem as compras institucionais em nosso estado”, disse.



Participação



A reunião contará com representantes do Exército Brasileiro, Marinha Brasileira, Universidade Federal do Tocantins (UFT), Instituto Federal do Tocantins (IFTO), Distrito Sanitário Especial Indígena-TO (Desei), Fundação Nacional do Índio (Funai), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-Superintendência Regional de Tocantins (Incra), Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e profissionais que compõem a Caisan/TO.



Caisan



A Caisan foi instituída pela Lei n° 2.400 de 14 de setembro de 2010, sendo presidida pela Setas e composta por outras seis secretarias de Estado: da Educação, Esporte e Lazer (Seduc); do Desenvolvimento da Agricultura e da Pecuária (Seagro), da Fazenda (Sefaz), do Planejamento e Orçamento (Seplan), da Saúde; e da Cidadania e Justiça (Seciju). Cabe à Caisan, elaborar, a partir das diretrizes do Conselho Estadual de Segurança Alimentar Nutricional (Consea), as metas, as fontes de recursos e os instrumentos de monitoramento e avaliação de sua implementação, entre outras funções.