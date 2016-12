Prefeito Eleito de Praia Norte, reúne todo secretariado e define as primeiras metas de gestão

PRAIA NORTE - O próximo prefeito do município de Praia Norte, Ho-Che-Mim Araújo (PMDB), realizou no inicio da manhã desta quarta-feira (28), uma reunião com secretários, assessores e equipes, que teve como objetivo apresentar as primeiras metas de gestão de seu governo e as linhas mestras de sua administração. No contexto geral, ele mostrou que a gestão será feita através do monitoramento das ações de cada secretaria, acompanhamento dos planos de trabalho e da consolidação das ações desenvolvidas.

As orientações a respeito da nova gestão, passada pelo futuro gestor, tem como base, segundo ele, garantir o bom desempenho da administração municipal e, para isso, pediu empenho dos secretários no cumprimento das metas que serão estabelecidas com os titulares de cada Pasta. “Metas serão estabelecidas e deverão ser cumpridas. Não podemos decepcionar a população de Praia Norte, que está ansiosa por melhores desempenhos em diversas áreas, como a saúde, educação e segurança”, afirmou o prefeito, durante a reunião que aconteceu em seu escritório em Augustinópolis.



Ho-Che-Mim adiantou que irá promover o turismo de veraneios em três praias do município [Jatobal, Camarão e São Francisco], sendo que esta última ele pretende que seja permanente. Falou em reativar a escolinha de futebol e garantiu que os pagamentos dos servidores público será efetuado até dia 30 do mês trabalhado. “Uma gestão saudável deve começar com pagamento em dia”.



Por fim, o futuro prefeito disse que irá ajuizar todas as dívidas pendentes da atual gestão, citando 13º, férias e fornecedores e também em janeiro todos os servidores público deverão ser recadastrado. “Isto que iremos fazer é pelo zelo do que é público, são medidas que tomaremos que de fato haverá mudanças comportamentais”, finalizou.







Prefeito com secretariado de Praia Norte



SECRETARIADO



Elton Abreu da Silva – Administração e Finanças;



Francisco Frazão Almeida – Educação;



Marcia Dênis O. Vieira - Saúde;



Kalebe Costa Lima – Indústria e Comercio;



Valmy Oliveira Silva - Infraestrutura;



Francisco dos Santos Gomes Filho – Ação Social;



Paulo Viana Lima - Esporte;



Lucival Miranda Lourenço - Agricultura



José Nogueira Alves - Turismo;



Antônio Ferreira da Silva – Meio Ambiente;



Alon Moreira Milhomem – Controle Interno;



Abraão Curralino da Silva - Transporte.