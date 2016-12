Exageros de fim de ano: para emagrecer, o segredo é exagerar na rapidez

Receitas diferentes, doces e espumantes são verdadeiros reis na festa de Natal de Ano Novo. Mas existe uma forma de fazer com que esses exageros não façam a mínima diferença na balança: treinos rápidos de 5 minutos. É o que explica o preparador físico Vinícius Possebon, criador do Programa Queima de 48 Horas, também conhecido como Q48. “Eu tenho um treino de 5 minutos e um desafio de 60 segundos, e garanto que ninguém engorda se fizer esse treino”, explica.



O que o especialista explica é que o treino, baseado em um sistema chamado HIIT, que significa Treinamento Intervalado de Alta Intensidade, faz com que o corpo continue queimando gordura mesmo depois do período de treino. “Esse é o segredo, porque já existem provas científicas de que o treino de horas na academia gera o mesmo resultado que um treino rápido em alta intensidade”, explica Possebon.



A sequência de exercícios que o preparador físico passa para realizar no fim do ano deve ser feita após um rápido aquecimento e alongamento, e pode ser feita no ritmo do corpo. “Se um movimento dura 20 segundos, você deve fazer o mais rápido que aguentar, respeitando seus limites”, completa.



Sequência:



Possebon ensina os movimentos, que não exigem nenhum equipamento e podem ser feitos com a força do corpo.



Burpee: Em posição de prancha, leve os joelhos para frente, flexionando-os, e pule com os braços para cima, voltando para o chão e repetindo o movimento.



Corrida parada: Basta correr sem sair do lugar, elevando os joelhos.



Montanha Alpinista: Em posição de prancha, eleve os joelhos alternadamente para a frente, simulando uma corrida íngreme.



Salto 90º: Com as pernas separadas, salte o mais alto que conseguir, elevando os joelhos, formando um ângulo de 90º, e batendo com as mãos nele. Caso isso não seja possível, basta saltar o mais alto que conseguir.



A sequência do treino deve ser:



Burpee – 20 segundos



Corrida Parada - 10 segundos



Montanha Alpinista – 20 segundos



Corrida Parada – 10 segundos



Salto 90º - 20 segundos



Corrida Parada – 10 segundos



Desafio de 60 segundos:



Para secar a barriga, Possebon propõe o desafio do treino de Burpee de 60 segundos. “Faça o mesmo movimento do Burpee, mas sem erguer os braços na hora de saltar, e com isso você consegue ser mais rápido. O segredo é fazer os movimentos da forma mais rápida e intensa possível por 1 minutos”.