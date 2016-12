Idoso não resiste aos ferimentos de acidente e morre em Araguaína

AUGUSTINÓPOLIS – O aposentado Tomás Luiz de Sousa, 82 anos, levado neste dia 19 às pressas para Araguaína após acidente na TO-201, não resistiu aos ferimentos sofridos e acabou morrendo no hospital.Conforme informações, ele ainda chegou a passar por alguns procedimentos médicos, mas não resistiu e veio a óbito por volta da 1h20 deste dia 20.Ele é a segunda vítima fatal do acidente ocorrida neste dia 19 na descida da Ladeira do Quinze.No acidente, que deixou uma vítima fatal no local, o aposentado teria fraturado uma perna, um braço e a clavícula.