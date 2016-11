Basquete tocantinense bate Rio Grande do Norte e fica com o bronze nos Jogos Escolares da Juventude

O time masculino de basquetebol do Tocantins conquistou, no sábado, 19, a medalha de bronze na disputa do último dia dos Jogos Escolares da Juventude. O evento foi marcado pelo jogo intenso tanto da equipe tocantinense, quanto pelo time do Rio Grande do Norte. Ao final, com o placar em 51 a 28, os tocantinenses levaram a melhor.



Demonstrando mais intensidade durante a partida, os meninos do Tocantins não chegaram a ficar atrás no placar em momento algum. Com uma defesa sólida e um ataque eficiente, a equipe foi construindo, aos poucos, o placar final.



Na premiação, já com a medalha de bronze no peito, os atletas eram pura empolgação. Matheus Brandão, ala do time, destacou o sabor da conquista do Tocantins. "Essa é a consagração do nosso trabalho. Foi uma competição muito difícil, mas conseguimos manter o foco e conquistar esse resultado para o nosso Estado", disse.



Sempre enérgico à beira da quadra, Sidney Goloni, técnico da equipe, ressaltou o empenho dos atletas na campanha dos Jogos Escolares da Juventude. Para ele, a experiência do time fez a diferença.

"Nós viemos para buscar uma medalha de ouro, não conseguimos, mas o bronze traz uma alegria também para a nossa equipe. Essas medalhas e premiações são ótimas porque incentivam a prática do nosso esporte", destacou.