O livro dos recordes está recheado de curiosidades bastante bizarras que jamais imaginávamos estar presente. Temos de todos os tipos, desde pessoas que conseguem sobreviver com o rosto completamente tomado por piercings até um título dado a maior roupa íntima do mundo. É, se você pensa que já viu de tudo, é porque com certeza não deve ter dado uma olhadinha nas bizarrices que as pessoas se submetem para ganhar um título no livro dos recordes. Com tantos títulos, temos pessoas diariamente lutando para conseguir tomar algum e logo temos uma lista de recordes que são difícil, quase impossíveis de serem quebrados.

Pensando na sua curiosidade, assim como nós aqui do Ultra Curioso, listamos 6 recordes mundiais mais difíceis de serem quebrados e trouxemos para vocês. Confiram com a gente, e, quem sabe, você não tenha estímulo para tentar superar um. Veja com a gente.



1- Garoto propaganda por mais tempo fazendo comerciais







Esse recorde pertence a Carlinhos Moreno desde 2004. Seu primeiro anúncio de TV foi no ano de 1978 e acabou em 2014. Carlinhos representava a marca de produtos de limpeza “Bom Bril”



2- Viajar a maior distância usando uma motocicleta







Che Guevara é o nome desse recordista. Você já deve ter ouvido falar bastante desse nome nas aulas de história, não é mesmo? Che saiu com uma motocicleta e percorreu 735 mil quilômetros entre os anos 1985 e 1995.



3- Descendo as Cataratas do Niágara em um barril







O recorde foi dado a aventureira Annie Edson Taylor ao ser a única mulher a descer os mais de 51 metros em um barril e sair viva após a queda.



4- Ser o rei do futebol







Pelé, nosso rei do futebol conseguiu fazer seus incríveis 1.279 gols em 1.363 jogos entre os anos 1956 a 1977, o que dá uma média de quase 1 gol por jogo. Sendo assim, Pelé foi consagrado o rei do futebol até os dias atuais, e é um título dificil de tirar.



5- Sobreviver a uma queda em maior velocidade







Em 1972 uma aeromoça sofreu um acidente, caindo de uma avião com uma velocidade de 10km por hora. Para sua sorte, ela estava presa em uma parte da asa da aeronave, e ao cair, caiu sobre uma montanha de gelo. A moça sofreu ferimentos gravíssimos e passou 27 dias em coma mas sobreviveu.



6- Maior batedor de recordes do Guinness Book







Ashrita Furman é um viciado em bater recordes do Guinness Book. Ele já quebrou recordes 380 vezes, mas alguns deles foram superados em seguidas, lhe restando hoje, um total de 134 em seu nome.