Filho do ex-prefeito de S. Sebastião nega acusação de roubo e advogado divulga Nota de Esclarecimento

Nota de esclarecimento,

André Luiz de Sousa Lopes

OAB/TO





Abaixo, cópia da escritura em nome do ex prefeito pai do acusado









SÃO SEBASTIÃO - O empresário Salmon Rian Saraiva Barboza, filho do ex-prefeito de São Sebastião do Tocantins, Edvaldo Barboza, foi acusado pelo agropecuarista augustinopolino Adailto Ferreira de Sousa de ter furtado em uma propriedade rural estacas, mancos e arame.O empresário nega todas as acusações de roubo ou furto, afirmando que a propriedade era de seu pai e que os objetos de lá retirados o foram com a anuência do mesmo. “É roubo eu retirar objetos da propriedade de meu pai com a sua permissão?”, indaga.Mediante as acusações, Salmon Rian procurou um advogado em Augustinópolis tanto para defendê-lo quanto para esclarecer a situação. “Devido à publicidade da acusação infundada, meu cliente tem sofrido uma série constrangimentos e acusações que lhe tem causado grandes danos morais, por isto iremos à justiça em busca de reparação”, disse o advogado André Luiz, que também publicou em redes sociais uma Nota de Esclarecimento e divulgou uma cópia da escritura da terra, atestando que a propriedade pertencia ao pai do acusado. Veja abaixo a nota na íntegra.Salmon Rian Saraiva Barbosa, filho do ex-prefeito de São Sebastião do Tocantins, Edvaldo Barbosa, foi acusado injustamente, sem nenhuma especificação de provas, pelo senhor Adailto Ferreira de Souza, de subtrair estacas, mancos e arame de uma propriedade na mesma cidade acima citada.Por meio desta, na condição de seu advogado, venho mui respeitosamente perante toda a sociedade insta salientar que o mesmo retirou os bens em epígrafe, no mês de outubro do ano de 2016, enquanto o atual proprietário adquiriu a propriedade no dia 03 de Novembro de 2016. Desta forma, os bens da propriedade pertenciam ao seu pai Edvaldo Barbosa, antigo proprietário.Todas as acusações proferidas por Adailto ao seu nome são infundadas e mentirosas, pois os bens retirados pertenciam ao seu pai Edvaldo Barboza, como o demonstrado pela Escritura de Compra e Venda (imagem abaixo), passando a propriedade a pertencer a Adailto a partir do dia 03 de Novembro de 2016.Causa repúdio essas mentiras expostas em sites e meios de comunicação, portanto, serão tomadas todas as medidas judiciais cabíveis em nome do meu cliente.