Sem sal, sexo ou travesseiro... Este segredo da longevidade vale a pena?

Um monge hindu que afirma ter 120 anos afirma que o segredo da longevidade é o celibato. Swami Sivananda aparenta ser muito mais jovem do que alega, mas, em seu passaporte indiano, está registrado que ele nasceu em 8 de agosto de 1896.



Por isso, Sivananda quer entrar para o Livro Guinness dos Recordes como o homem mais velho do mundo.



O monge, que nasceu em Calcutá, mas sempre viveu em Varanasi, afirma que não toma remédios, não vai ao médico e que pratica ioga por várias horas em seu dia.



Ele afirma que seu segredo é a ioga, a comida sem temperos e a falta de sexo.

"Disciplina é a coisa mais importante da vida. É possível conquistar qualquer coisa com disciplina nos hábitos alimentares, exercícios e desejos sexuais. O controle sobre suas necessidades é o maior ganho na vida. Eu vivi por tanto tempo porque as coisas materiais não me fazem feliz", disse ao jornal inglês "Mirror".



Sivananda conta que nunca dormiu em uma cama ou usou um travesseiro na vida.



Ele ganha a vida dando entrevistas e palestras sobre sua vida. E, apesar de não ter namorada ou mulher, o monge tem muitos seguidores.



Mas segue firme em sua vida celibatária. Será que tem graça viver tanto tempo assim e permanecer virgem?







Monge mostra seu passaporte para provar que tem 120 anos