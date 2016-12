Menina de 14 anos com câncer faz história ao ganhar direito a ser congelada até ser encontrada uma cura

A morte é o limite inevitável da vida para todos nós e nossa única certeza incontornável – mas não para quem aposta na criogenia. Para tais, a morte não passa de uma doença que ainda não possui cura, mas que será curada em breve. Para a criogenia, a vida pode ser mais longa, através justamente da técnica de congelar e preservar corpos em nitrogênio líquido, até que a doença em questão esteja curada, e o corpo possa ser trazido de volta à vida – e uma adolescente se tornou recentemente a primeira inglesa a se submeter a tal procedimento.

Após descobrir que possuía um câncer incurável, a adolescente entrou com o pedido, mas precisou ir à corte inglesa para que a justiça lhe concedesse o pedido, pois seu pai foi contra.



Para se fazer entender, a jovem escreveu um bilhete da cama do hospital: “Me pediram que explicasse por que eu quero realizar algo tão peculiar. Eu só tenho 14 anos e não quero morrer, mas sei que vou morrer. Acho que ser preservada através da criogenia me dará uma chance de ser curada e despertar – mesmo que leve centenas de anos. Eu não quero ser enterrada. Eu quero viver e viver mais e acho que no futuro nós poderemos ter encontrado a cura para meu câncer e poderão me acordar. Eu quero ter essa chance. Esse é o meu desejo”, ela escreveu.



As objeções do pai – que é separado da mãe e, segundo consta, viveu os últimos 8 anos afastado da filha – vinham da preocupação sobre, ainda que o processo dê certo no futuro, ela despertar sem parentes ou conhecidos vivos, possivelmente sem memória, e ainda longe de seu país, pois o processo não é realizado na Inglaterra.



Um juiz, que visitou a menina no hospital, concedeu a ela essa espécie de “última chance”, ciente de que esse era seu desejo. Após sua morte, há um mês, ela foi transferida para os EUA, onde a criogenia é realizada em clinicas especializadas. Apesar do sentido trágico de toda essa história, há de fato ainda alguma esperança – mesmo que essa torcida leve centenas de anos.