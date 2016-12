Isometria: fazer exercícios parado é altamente eficaz para definir o corpo

Musculação, exercícios aeróbicos, cardio, HIIT, enfim, são várias as especificações atribuídas a atividades físicas diferentes que podem acabar confundindo quem começa a encarar uma rotina na academia. Conhecer bem para que serve cada tipo é essencial para evitar ciladas e garantir melhores resultados. Você sabe, por exemplo, o que é exercício isométrico?



Exercício isométrico: o que é e quais são os benefícios



Também chamados de exercícios de força estática, os exercícios isométricos, ao contrário dos dinâmicos, ou seja, aqueles em que ocorre o deslocamento do corpo em determinado espaço, envolvem atividades musculares em que nenhum movimento nas articulações é visível. São, portanto, exercícios que a pessoa faz “parada”, mas que podem ser ótimos para definição do corpo.



Um dos exemplos mais conhecidos deste tipo de exercício é a prancha, em que o praticante precisa ficar estático, contraindo os músculos do abdômen e também glúteos, braços e costas, para manter a estabilidade e força. É possível realizar a isometria com outros exercícios também, como o agachamento - mantendo-se na posição agachada ao invés de fazer o movimento de descida e subida -, bem como com exercícios feitos com halteres - segurando os pesos em determinada altura ao invés de realizar o movimento completo.



Exercícios de isometria podem ser feitos isolados ou em combinação entre outras atividades dinâmicas, visando um maior fortalecimento da musculatura. O método consiste em usar determinado grupo muscular contra uma superfície ou objeto imóveis ou na manutenção do corpo em uma única posição, fixa, por um tempo determinado. A prática proporcionaria treinos mais exigentes e com resultados altamente eficazes para definir.



Entre outros benefícios do exercício isométrico estão sua capacidade de reduzir a sobrecarga nas articulações, desenvolver maior resistência dos ligamentos, aumentar a flexibilidade, melhorar a coordenação e o equilíbrio, além de permitir treinos para quem sofre de lesões ou está em processo de recuperação de algum ferimento.



É importante saber, no entanto, que exercícios de isometria não são indicados para sedentários, idosos, fumantes ou hipertensos, já que aumentam a pressão sanguínea. Antes de realizar qualquer tipo de atividade física, por mais simples que possa parecer, é imprescindível realizar uma consulta com um profissional da saúde e receber orientações de instrutores físicos.