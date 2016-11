Mutirão de conciliações finaliza com muitos acordos

AUGUSTINÓPOLIS - Em sua 11ª edição, a Semana Nacional de Conciliação (SNC) ocorreu entre os dias 21 e 25 de novembro na Comarca de Augustinópolis , assim como na maioria das comarcas brasileiras. Segundo Vanessa Cristina Gomes, conciliadora judicial chefe da Comarca de Augustinópolis, foram designadas 203 audiências, ouvidas 2018 pessoas e um total de R$ 42.211,00 ( quarenta e dois mil e quatrocentos e onze reais) de acordo judiciais entre ações civil e criminal.



Ainda conforme a conciliadora judicial, não aconteceram mais acordos porque muitas pessoas não foram intimadas, mesmo assim houve um aumento de mais de 24% de atendimento em relação ao ano passado. “Precisamos reforçar a importância da conciliações de conflitos como forma de celeridade no processo judicial. Com isto ganhamos tempo na solução dos processos e na maioria das vezes as parte ficam satisfeitas com a solução, estamos ali para ajudar. Precisamos que todos abracem essa nova forma de resolver conflito, ” disse ela.

As conciliações ocorreram no Fórum da Comarca de Augustinópolis e além de Vanessa Cristina Gomes, participaram como conciliadores dez alunos do curso de conciliação e mediação da Esmat (Escola Superior de Magistratura , o promotor de justiça, Dr. Paulo Sérgio, o defensor público, Dr. Alexandre Moreira e o Dr Jefferson David Asevedo Ramos, juiz titular e Coordenador do CEJUSC da Comarca Augustinopolina.