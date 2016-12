Prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e suplentes eleitos na 21ª Zona Eleitoral serão diplomados nesta segunda-feira, 12

REGIONAL - A diplomação dos eleitos a prefeito, vice-prefeito e vereadores dos municípios compõe a 21ª Zona Eleitoral (Augustinópolis, Carrasco Bonito, Praia Norte, Sampaio e São Sebastião), acontece neste dia 12, a partir das 9h, na Salão do Júri do Fórum da Comarca de Augustinópolis. Além dos titulares dos cargos, também serão diplomados os suplentes, sendo até três nomes para cada coligação, conforme determina a legislação eleitoral.



A solenidade é pública e devem participar autoridades regionais e familiares dos eleitos.



Confira abais a relação e hrorário dos candidatos a serem diplomados



Augustinópolis



Horário: das 09h às 11h



Prefeito : Júlio da Silva Oliveira - PRB

Vice- prefeito: Vanderlei Alves de Arruda - PPS



Vereadores



Ângela do Rapadura (PSDB) - Ângela Maria Silva Araújo de Oliveira

Antônio José Queiroz dos Santos (PSB)

Vaguim do Hospital (PMDB)Wagner Mariano Uchôa Lima)

Ozeas Gomes Teixeira (PR)

Nildo Lopes (PSDB) Francinildo Lopes Soares

Toim PTB (Antônio Silva Feitosa)

Cícero Cruz Moutinho (PR)

Antônio Barbosa Sousa (PSB)

Luizinha (PP) - Maria Luisa de Jesus do Nascimento

Neguin da Civil (PMDB) - Edvan Neves da Conceição

Marcos da Igreja (PRB) - Marcos Pereira de Alencar

Solange do Donizete (PSD) - Solange dos Santos Araújo

Suplente de vereador

Cabeção (PR) - Jarbas Fernandes de Andrade

Reinaldão (PSDC) - Antônio Reinaldo Gomes Ferreira

Joacy Costa (PSB)



Carrasco Bonito



horário: das 11h às 13h



Prefeito - Carlos Alberto Rodrigues da Silva

vice-prefeito: Messias Epitácio (PSD) Manoel Messias de Freitas



vereadores



Raimundin do Tereza (PSC) - Raimundo Nonato Alves Pereira

Carlins do Pit Dog (PPS) - Carlindo Batista da Silva

Johnnatan Rodrigues Guimarães (PSB)

Negão (PP) - Francisco Timoteu de Sá

Neném (DEM) - José Ribamar da Conceição

Zezim da Vinte Mil (PMDB) José da Silva

Antônio Ailton da Silva (PP)

Danillo Martins Borges (PROS)

Maria do Zuza (PMDB) Maria Raimunda Saraiva de Brito

Suplente

Gazim do Bumba (PSD) José Martins da Silva

Washington Ferreira Mota (PP)



Praia Norte



Horário: das 14h às 16h



Prefeito: Ho-Che-Min silva de Araújo (PMDB)

Vice-prefeito : Toinha do Tupã (PSD) - Antônia Rodrigues de Souza



Vereadores



Naldo do Ciliro (PHS) Reinaldo Nunes Moreira

Luiz Soares de Sousa (PSD)

Professor Rubens (PEN) - Rubens Sousa Nunes

Doutor (PRB) - Francisco Esequiel Santos

Ivonete Pereira de Castro (PRB)

Aparecida do Adão (PROS) - Maria Aparecida Alves de Sousa

Jeremias Roberto dos Santos Borges (PRB)

Irene do Kaleb (PSL) - Irene Moraes dos Santos Lima

Cláudio da Saúde (PHS) - Antônio Claudio Fiel dos Santos

Suplente de vereador

Chiquinho da Farmácia (SD) - Francisco dos Santos Gomes Filho

Dil do Moacir (PMDB) - Clenildo Abreu de Oliveira



Sampaio



Horário: das 16h às 18h



Prefeito : Armindo Cayres de almeida (PR)

Vice-prefeito :Elivan Barbosa Sousa (PT)



Vereadores



Sival Soares da Silva (SD)

João Batista Neves Barbosa (PSC)

Mara (PP) - Elizamara Miranda da Silva

Boca de Flor (PDT) - Verocildo Matos da Silva

José Lopes da Silva (SD)

Agnom Gomes da Silva (SD)

Paraíba (PP) - Francisco André dos Santos

Filho do Caxeado (PSD) - Manoel Filho Bezerra dos Santos

Mangueirão (PP) - Luiz Pereira dos Anjos Filho

Suplente de vereador

Domingos Rodrigues da Silva (PR)

Ferin (PSD) - Raimundo José da Silva



São Sebastião



Horário: das 18h às 20h



Prefeito : Adriano Rodrigues de Moraes (PT)

Vice-prefeito : Valmir (PPS) - Vamir Pereira de Souza

Vereador



Genival Ferreira Lima (PHS)

Amaral (DEM) - Augusto Ferreira de Sousa Filho

Sargento Belizário (PMDB) - Antônio Belizario Sobrinho

Jânio (PSB) - Janes de Sousa Santos

Gilson Carvalho (PMDB) - Gilson Dias Aguiar

Walquiria Dias dos Santos (PPS)

Sâmara Patrício Uruçu (PSDB)

Zeze (PPS) - Antônio da Silva Aguiar

Raimundo Filho Alves Ventura (PPS)

Graça do Bringel (PDT) - Maria das Graças Saraiva Ferreira

Suplente de vereador

Ana-clecia Paixão Rocha Araújo (PV)

Clodoaldo Silva Alves (PMDB)