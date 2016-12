Prefeitura de Augustinópolis quita o 13º de servidores e antecipa salários de dezembro

AUGUSTINÓPOLIS - Os servidores públicos do município de Augustinópolis amanheceram neste sábado, 24, véspera de Natal, com o 13º salário e vencimento referente ao mês de dezembro em suas respectivas contas. A ordem para adiantar o pagamento que deveria ocorrer no dia 29 próximo, partiu da própria prefeita do município, D. Deija Almeida, conforme informou o secretário de Finanças, Laercio Lima.

Também conforme o secretário, a prefeitura quitou todos os prestadores e serviços, locação de imóveis, automóveis e está em dia com cerca de 95% dos fornecedores. “Até dia 29 zeraremos todos os débitos pendentes com o restante com os fornecedores. A Administração ainda está deixando estoques na Farmácia Básica e Secretaria de Educação”, afirma o gestor. Ainda segundo ele, também foi adquirida com recursos próprios uma ambulância e está ficando empenhado o valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) para pavimentação em bloquetes de diversas ruas e reboco de todo o murro do cemitério, sendo que o dinheiro já está na conta do município para a realização da benfeitoria.



No calendário deste fim de mandato há também a previsão da entrega de três obras: Aterro Sanitário, Feira Coberta e Unidade de Pronto-Atendimento (UPA).