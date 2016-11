É perigoso consumir alimentos que caíram no chão?

Você já derrubou um alimento no chão e depois o consumiu? Muitas pessoas acreditam que se este alimento ficar em contato com o assoalho por menos de 5 segundos, ele pode ser ingerido sem preocupações, mas isso não é verdade!

De acordo com os médicos, não importa o quão rápido você recolha a comida que caiu no chão, ela já estará com bactérias! Agora, levando em conta aquele velho ditado popular “o que não mata, engorda”, será que comer este alimento que estava no chão é tão prejudicial para a nossa saúde?



A verdade é que existem no nosso dia a dia outras coisas bem mais perigosas do que os alimentos que caem no chão de casa, mas é óbvio que qualquer contato com superfícies por onde as pessoas caminham pode trazer bactérias e outras substâncias nocivas para os seres humanos.



Um teste realizado com uma variedade de alimentos e substâncias comprovou que não existe um tempo mágico de contato que impede a transmissão de bactérias, mas também demonstrou que a métrica de avaliação dos riscos precisa levar em conta a comparação entre a quantidade de bactérias que pode estar no chão e as que podem estar em outras superfícies domésticas. Com isso, dá para concluir que o chão é tão preocupante em termos de bactérias quanto outras estruturas residenciais.



Segundo o pesquisador Charles Gerba, professor de microbiologia e ciências ambientais da Universidade do Arizona, o piso da cozinha pode abrigar, em média, cerca de três colônias de bactérias por polegada quadrada. Esse número foi considerado inferior ao acúmulo de bactérias na geladeira (5,37 colônias por polegada quadrada) e no balcão da cozinha (5,75 colônias por polegada quadrada).



Conclusão



Nós passamos tanto tempo nos preocupando com o que a comida recolhida do chão pode trazer de consequência negativa que acabamos nos esquecemos de pensar que outras estruturas são tão ou mais sujas que o próprio piso.



Só para se ter uma ideia, o botão da descarga do banheiro tem 34,65 colônias de bactérias por polegada quadrada. Um outro estudo também descobriu que cerca de 95% dos telefones celulares transportados por profissionais de saúde estavam contaminados por bactérias.



Concluindo: nós estamos expostos a agentes patogênicos em todos os momentos. Uma simples esponja de lavar louças que fica na pia da cozinha tem mais de 20 milhões de colônias de bactérias.



Nessa condição, a regra número um para manter sua saúde é: lave as mãos com frequência, principalmente antes de comer. Essa é a melhor maneira de prevenir doenças!