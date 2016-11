E a PF bate as portas do Palácio Araguaia. Ou: Se gritar pega ladrão não fica um meu irmão

A capital tocantinense amanheceu polvorosa com a notícia do pedido de condução coercitiva para o governador Marcelo Miranda, mandados de busca e apreensão na casa do pai, ex-secretário de infraestrutura Brito Miranda e o pedido de prisão temporária do secretário de Infraestrutura Estado Sergio Leão. A operação é um desdobramento da operação Ápia, a mesma que levou preso o ex-governador Sandoval Cardoso.

A varredura moral que a PF está promovendo no estado vem mostrar a corrupção generalizada que corre nas veias da nossa política e que é preciso urgentemente de uma renovação. Não falo em renovação dos mandatários, mas renovação moral, que parta do povo e alcance os políticos. Antes do governador, o prefeito de Palmas, Carlos Amastha, teve uma coercitiva expedida contra ele, em outra operação, que envolve supostos desvios no BRT/Palmas.



Conforme a Polícia Federal (PF) o governador do estado pode estar envolvido em lavagem de dinheiro, transações imobiliárias fraudulentas e manobras fiscais ilegais. Enquanto nos hospitais faltam médicos, medicamentos, estrutura e o estado em débito com o funcionalismo, Marcelo Miranda e sua trupe podem ter embolsado 200 milhões de reais dos cofres públicos.



Quando o empregado se acha patrão ele se vê no direito de usufruir do dinheiro que não é seu. Para esses canalhas, desviar dinheiro dos hospitais público e deixar o pobre morrer em uma maca nos corredores, é normal; para suas mentes entorpecidas pela ganância e corrupção é aceitável o aumento da criminalidade, porque para estes biltres da política tocantinense o dinheiro desviado da segurança lhes garante segurança pessoal, não importam em desviar dinheiro de pontes e dar um serviço de péssima qualidade, afinal, eles viajam de avião, não correrão o risco de estar passando em uma dessas pontes e ela desabar.



O Palácio Araguaia desde a sua construção e da fundação do estado tem sido um antro de raposas que sorrateiramente comem as “galinhas” do povo, nos dando o caos. Marcelo Miranda deveria ser preso, mas infelizmente não irá. Bandidos iguais a ele são protegidos por uma lei imoral. O máximo que lhe pode ocorrer é perder o mandato (que pelo que vem fazendo, pelo menos do ponto de vista moral, se nota que não tem). E aí, o nosso dinheiro, vai ser devolvido? Ficaremos no prejuízo, como sempre.



Co ivy ore retama. Ah! Se nós, pobres mortais tocantinenses pudéssemos declarar isso, mas não, não podemos, perdemos nossa terra para estes salafrários. Que a PF continue em sua busca incessante pela prisão destes bandidos da política estadual e que novamente possamos bater no peito e gritar: co ivy ore retama.







*KEOPS MOTA - Arituculista politico