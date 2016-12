Ficar exposto à radiação ultravioleta pode reduzir a miopia, diz estudo

Você é do tipo que foge do sol? Isso pode atrapalhar a sua visão. Segundo uma pesquisa publicada na revista JAMA Oftalmologia, adolescentes e jovens adultos que passam mais tempo ao ar livre são menos propensos a ter miopia.



A miopia ocorre quando o olho passa a ter dificuldade para enxergar de longe. Especialistas da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, analisaram 371 pessoas com miopia e 2.797 pessoas sem miopia com 65 anos ou mais que passaram a vida em países europeus.



Os participantes foram entrevistados com perguntas sobre nível educacional, alimentação e histórico médico. Os cientistas colheram amostras de sangue para analisar os níveis de vitamina D, que é fabricada pelo corpo durante a exposição ao sol. Os pesquisadores também questionaram os participantes sobre o período que passavam ao ar livre durante as tardes desde que tinham 14 anos.



Os pesquisadores usaram as informações para verificar a exposição à luz solar de acordo com a localização geográfica e com os comprimentos de onda UVB, a que os participantes haviam sido expostos.



De acordo com a pesquisa, pessoa que passaram mais tempo expostas à radiação ultravioleta (UVB) entre 14 e 39 anos têm menos probabilidade de ter miopia aos 65 anos.



Essa pesquisa apoia um estudo de 2015, publicado na revista Nature, que também mostrou uma correlação entre a exposição das crianças à luz e ao ar livre, com a miopia. Estudos feitos na Ásia e na Dinamarca mostram que a miopia é menos comum em crianças que passam mais tempo expostos a intempéries e à luz natural.



A pesquisa atual não deixa claro o porquê a exposição a raios UVB estar associada a um menor risco de desenvolver miopia. Mas, segundo os pesquisadores, estudos anteriores já mostraram que a luz solar pode ajudar a estimular a ativação de certas células nos olhos. Cientistas dizem que é necessário se aprofundar na pesquisa.