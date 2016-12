Manteiga ou margarina? Qual é mais saudável, afinal?

Conheça as diferenças entre os dois alimentos



No Brasil, um hábito cotidiano e muito popular é o pingado, mistura de leite com café, e um pão francês – seja na chapa, quentinho ou mesmo fresquinho.

Quem não gosta daquela manteiga ou margarina derretida no pão quentinho?

A manteiga e a margarina são paixões nacionais. Hoje em dia começam a rivalizar com o requeijão, mas ainda ganham em quase todas as padarias de norte a sul. São também ingredientes muito presentes no café da manhã em diversas preparações, como bolos e massas. Você sabe quais são suas principais diferenças?



Gorduras



A primeira diferença que se destaca entre as duas é a composição de seus nutrientes. Ambas são ricas em gorduras, porém a manteiga contém colesterol e uma quantidade maior de gordura saturada. Já a margarina tem maior teor de gordura insaturada em sua composição e, por ser um produto de origem vegetal, não possui colesterol.



Produção



A manteiga é feita a partir da nata (creme) do leite, ou seja, é um produto de origem animal. É batida até que se forme um creme homogêneo e pode ser feita em casa. Já a margarina é produzida a partir do óleo vegetal, por meio de um processo chamado hidrogenação, que transforma o óleo de líquido em sólido. Depois desse processo, são adicionados outros produtos para ajudar em sua composição final, como os aditivos.



Nutrientes



A manteiga possui mais minerais, como cálcio e magnésio. No entanto, a quantidade de vitaminas acrescidas à fórmula costuma ser menor. As mais utilizadas são as vitaminas lipossolúveis, que podem ser adicionadas na formulação das margarinas, melhorar sua composição alimentar – e também para dar uma reforça no marketing do produto. Em relação ao sódio, o famoso sal combatido, quando em excesso, por todos os profissionais de saúde, deve-se ficar atento ao rótulo. A descrição da quantidade desse composto é obrigatória nos produtos e varia de marca para marca.



Verifique sempre as informações do rótulo e fique atento às diferenças. Seja margarina ou manteiga, lembre-se que o valor calórico é elevado, muito mais que o açúcar ou a proteína. E não se esqueça que qualquer uma das duas deve ser consumida com moderação.