'Carro voador' de Israel está perto de chegar ao mercado

Após 15 anos de trabalho, uma empresa de tecnologia israelense está otimista que, finalmente, conseguirá colocar no mercado até 2020 o seu drone de passageiro de 1,5 tonelada.



O Cormorant, chamado de carro voador, pode transportar 500 kg e viajar a 185 km/h. Ele completou seu primeiro voo solo automatizado em novembro. O preço é estimado em US$ 14 milhões.



Os desenvolvedores da Urban Aeronautics acreditam que o drone verde escuro, que usa rotores internos em vez de hélices de helicóptero, poderia retirar pessoas de ambientes hostis ou permitir acesso seguro a forças militares.



"Basta imaginar uma bomba suja numa cidade... e este veículo pode entrar roboticamente, pilotado de forma remota, numa rua e descontaminar uma área", disse o fundador e presidente da Urban Aeronautics, Rafi Yoeli.



Carro familiar



Yoeli criou a empresa em 2001 para criar o drone, que ele diz ser mais seguro do que um helicóptero, pois pode voar entre edifícios e abaixo das linhas de energia sem o risco bater uma hélice. Ainda há muito trabalho a ser feito antes que o veículo autônomo chegue ao mercado.



O Cormorant, do tamanho de um carro familiar e anteriormente chamado de Air Mule, ainda não cumpriu todas as normas da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos e um teste em novembro viu pequenos problemas com dados conflitantes enviados por sensores de bordo.



Um especialista da indústria disse que a tecnologia pode salvar vidas. "Poderia revolucionar vários aspectos da guerra, incluindo a evacuação médica de soldados no campo de batalha", disse Tal Inbar, chefe do centro de pesquisa de UAV do Fisher Institute for Air and Space Strategic Studies.