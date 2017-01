Aplicativo do Google salvará e recuperará pesquisas em caso de conexão interrompida

App do Google salvará buscas e as retomará mais tarde caso a conexão caia

O Google anunciou nesta quarta-feira (18) que seu aplicativo para Android passará a salvar pesquisas mal-sucedidas por causa de problemas com o sinal e as retomará assim que a conexão for restabelecida.Após uma busca falhar, o app continuará funcionando em segundo plano para detectar a volta de conexão e realizará a pesquisa após avisar o usuário.Segundo a empresa, o recurso, presente na versão mais recente do aplicativo, não consumirá mais bateria do aparelho.