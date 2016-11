5 dicas que você precisa saber e ninguém te contou

E, lógico, que você já conhecia sobre os benefícios e uso do produto - provavelmente o corretivo é um dos seus queridinhos também, não é mesmo?! Mas, será que você conhece todos os truque para disfarçar aqueles detalhes indesejáveis no rosto? Veja 5 dicas de como camuflar o que mais queremos esconder no rosto:

Escondendo olheiras azuladas

Na hora de esconder olheiras, o corretivo pode te ajudar ou piorar a situação. O segredo de tudo está na escolha das cores, independente de seu tom de pele. Para olheiras azuladas, os tons de pêssego são os melhores para equilibrar essas bolsas sob os olhos.

Faça um V a partir do cantos de seus olhos , inclinando para as maçãs do rosto - você pode usar os dedos ou um pincel para aplicar. Se necessário, use o corretivo amarelo em volta ou por cima para equilibrar o tom.



Baking makeup

Alguma vez, você aplicou o corretivo abaixo dos olhos e, de repente, várias rugas surgiram na região? Nada mais assustador do que essa cena, não é? Então, antes de aplicar qualquer camuflagem, use um hidratante para área dos olhos. Isso deixará a área muito mais bonita e pronta para receber a maquiagem, dando um resultado muito mais satisfatório. Em seguida, aplique uma camada de corretivo e misture os dois com a ajuda de uma esponja úmida.



O pó translúcido, aplicado com um pincel de sombras macio, é outro segredinho. Coloque uma quantidade que fique visível - mas calma, isso não ficará assim. Deixe tudo isso "assando" - o precesso de baking é muito popular entre as celebridades, como Kim Kardashian - por 5 a 10 minutos, e é só retirar o excesso de pó.



Corretivo colorido

"O corretivo tem que ser exatamente do tom da sua pele". MENTIRA! Nem sempre a camuflagem da mesma cor irá esconder aquilo que você precisa. Hoje, existem muitas marcas acessíveis com uma variedade de tons corretivo, que vão de verde para púrpura.



Corretivo verde irá equilibrar vermelhidão (espinhas e rosáceas), quando o roxo ilumina sua tez e neutraliza tons amarelos pálidos. Amarelos ajudam esconder manchas marrons, enquanto tons laranjas suavizam áreas com veias azuis.



Para uma pele perfeita, usa-se uma média de 3 tons coloridos para atingir um equilíbrio de cor no rosto todo. Observe atentamente o seu e veja quais corretivos são necessários na sua rotina.



Corrigindo sobrancelhas

Se você tem sobrancelhas espaçadas, corretivo pode te ajudar nessa situação. Para preencher a lacuna ao longo de linha da testa, basta tocar um corretivo na brecha e escovar um pó ou sombra de sobrancelha no início. A textura cremosa irá fixar o pó, permitindo preencher a lacuna com facilidade. Só lembre-se de esfumar bem, quando mais sutil você deixar essa sobra, melhor será o resultado.



Destacando os lábios

A cor dos lábios está sem brilho? Aplique o corretivo ao longo da boca, antes de aplicar qualquer cor. Isso deixará o tom de batom mais intenso quando for aplicado. Depois, com a ajuda de um pincel, aplique o produto no arco do cupido, para dar destaque a parte superior. Isso cria um efeito de lifting natural nos lábios. Com certeza, essa dica dá um outro aspecto para seu visual.