Prefeito Armindo Cayres toma posse e nomeia secretários

SAMPAIO - Em Sampaio, a cerimônia de posse dos eleitos nas eleições de 2016 aconteceu na manhã desse domingo (01) no Ginásio de Esportes do Município. O prefeito eleito de Sampaio, Armindo Cayres, o vice Elivan Barbosa receberam a posse para comandar o município nos próximos quatro anos.



O evento cívico aconteceu na ginásio de Esporte Municipal e um grande número de pessoas prestigiou o cerimônia, no qual nove vereadores também tomaram posse. A sessão foi presidida pelo vereador Sival Soares da Silva. No mesmo local o vereador presidente da cerimônia convocou sessão em e foi eleita a mesa diretiva do legislativo para o biênio 2017-2018, tendo o vereador Sival como presidente.

Durante a solenidade, dois médicos que irão atrual na comunidade foram apresentados à população. o ex-prefeito apresentou uma médica cubana recém contratada e Armindo um médico que passará a prestar serviço a partir desta semana.



Prefeito Armindo com os novos secrertáros municipais



Após a posse, o novo prefeito, anunciou nomes de seu staf de secretários, são eles:



Maria das Dores – Secretária de Educação;

Francisco Bezerra – Secretário de Agricultura;

Ellen Jackeline – Secretária da Saúde;

Jamyle Gumarães – Secretária de Ação Socia;

Viviane da Silva Cruz -Secretária de Finaças





Após fazer a transmissão de faixa, o ex-prefeito Luiz Anacleto entrega a chave de um veículo para o novo gestor