Poluição do ar em cidade chinesa ultrapassa em 100 vezes limite da OMS

As concentrações de poluentes transmitidos pelo ar em uma grande cidade do norte da China ultrapassaram em 100 vezes uma diretriz da Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta segunda-feira, e a região está sofrendo com a má qualidade de ar pelo terceiro dia seguido.



Em Shijiazhuang, capital de Hebei, província do norte chinês, os níveis de PM 2.5, a matéria fina particulada, dispararam para mil microgramas por metro cúbico, relatou a agência estatal de notícias Xinhua nesta segunda-feira --a diretriz da OMS sugere uma média anual de não mais de 10 microgramas.



Na vizinha Tianjin, as autoridades cancelaram dezenas de voos pelo segundo dia consecutivo e fecharam todas as rodovias depois que uma mistura de neblina e fumaça encobriu a cidade portuária, uma de mais de 40 do nordeste chinês a emitir alertas de poluição.



Os níveis de PM 2.5 chegaram a 334 microgramas por metro cúbico em Tianjin às 16h locais, de acordo com autoridades de proteção ambiental locais.



No sábado, 22 cidades emitiram alertas vermelhos ? o aviso de poluição ambiental mais alto. Os alertas vermelhos são emitidos quando se prevê que o Índice de Qualidade de Ar (AQI) irá exceder 200 por mais de quatro dias seguidos, 300 por mais de dois dias ou 500 durante ao menos 24 horas. O AQI é uma medida diferente da escala PM 2.5.



Os alertas de poluição vêm se tornando cada vez mais comuns no coração industrial do norte da China.