Doações arrecadadas através do projeto Hora de Doar são finalizadas pelo 9º BPM

ARAGUATINS: Arrecadação de donativos feita para o projeto “Hora de Doar”, uma iniciativa da Fundação Pró-Tocantins realizada por meio das 3ª Companhias pertencentes ao 9º Batalhão da PM na região do Bico do Papagaio foram concluídas e as entregas feito à entidades e famílias carentes na tarde desta terça-feira, 20. Em Araguatins, sede da Unidade foi a última a fazer a distribuição.



Dia 16, sexta-feira, a distribuição iniciou com a sede da 2ª Companhia em Augustinópolis, comandada pelo capitão PM Rondinele Martins Feitoza. A doação do material arrecadado pela 2ª CIA do 9º BPM contemplou nove famílias com cestas básicas, roupas e calçados que foram distribuídas no período da tarde. Na parte da manhã a entrega foi dos brinquedos para 42 crianças da periferia da cidade.



Em Augustinópolis PMs fazem mais uma ação de de solidariedade



Na manhã do dia 20, a distribuição aconteceu em Bela Vista, sede da 3ª Companhia. A CIA foi uma das que mais arrecadou em razão do 1º passeio ciclístico, realizado no dia 20 de novembro por meio de inscrições no valor de R$ 10 reais e mais um quilo de alimento não perecível. Além do efetivo da PM na Companhia, a campanha contou com o apoio da sociedade, empresários e órgão municipal.



À tarde, em Araguatins, a entrega dos donativos aconteceu na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais em Araguatins (APAE). O ato contou com o representante regional da Fundação Pró-Tocantins, major QOE Antônio Alberto Lemos Sodré acompanhado do capitão PM José Roberto Carneiro Alves, respondendo pelo comando do 9º Batalhão e demais militares. Os objetos arrecadados, incluindo alimentos, roupas, calçados e brinquedos foram recebidos pela coordenadora do órgão, Arábia Dias Pires.

Entidade recebe donativos do Comando da PM em Araguatins