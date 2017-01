Foco de gripe aviária é descoberto em duas granjas na República Tcheca

Um foco de gripe aviária foi descoberto em cisnes e em duas fazendas de aves no sudeste da República Tcheca, disse o ministro da Agricultura, Marian Jurecka, nesta quarta-feira (4).



O chefe da agência veterinária estatal, Zbynek Semerad, afirmou que o tipo de vírus H5, altamente contagioso, foi confirmado e que mais testes estavam sendo feitos para determinar se o sub-tipo N8 estava presente - algo que é "presumido".



Perímetros de segurança de 3 a 10 quilômetros foram montados ao redor das fazendas em Ivancice e Moravsky Krumlov, disse Semerad.

"Há fazendas (na zona de 10 quilômetros) com cerca de 150 mil aves... as quais serão checadas regularmente", disse ele, acrescentando que os pássaros e aves infectadas serão abatidos.



Este é o primeiro caso de gripe aviária na República Tcheca em quase 10 anos, disse Jurecka.



O vírus H5N8 foi detectado recentemente nas vizinhas Alemanha e Eslováquia e em outros países europeus.