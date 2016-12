Conheça as 8 praias de nudismo oficiais do Brasil

Foto: Divulgação

No litoral brasileiro, existem praias perfeitas para quem gosta de aproveitar o mar da maneira que veio ao mundo. São 8 praias de nudismo oficiais, onde os banhistas são permitidos a dispensar o biquíni e a sunga.



No estado do Rio de Janeiro, existem duas praias de nudismo. A primeira, chamada Abricó, fica em Grumari, na Zona Oeste do Rio. Nos fins de semana, ficar pelado é obrigatório mas, de segunda a sexta, é opcional. Em Búzios, encontra-se a praia Olho de Boi, que tem 50 metros de extensão. O acesso se dá por meio de uma trilha, que sai da Praia Brava.



Também no Sudeste, a praia da Barra Seca, em Linhares, no Espírito Santo, tem uma área reservada para o nudismo de 200 metros.



No Nordeste, banhistas podem encontrar duas praias deste tipo. Na praia de Tambaba, na Paraíba, o naturismo é oficial desde 1991. Na área destinada a esta prática, não é permitido que homens entrem desacompanhados. Na Bahia, está localizada a praia de Massarandupió, que fica a 93km de Salvador.



Segundo a Folha de S. Paulo, a praia do Pinho é a primeira a se tornar oficial de naturismo do Brasil, desde 1986, e fica em Balneário Camboriú. As duas últimas localidades também ficam no estado de Santa Catarina: a praia da galheta, em Florianópolis e a praia de Pedras Altas, em Palhoça.