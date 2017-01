Google cria prêmio milionário para quem levar minijipe à Lua primeiro

Em movimentações que parecem o agito no grid de largada que antecede as corridas de Fórmula 1, diversas equipes espalhadas pelo mundo se preparam para fazer em 2017 uma disputa inusitada: ganha quem chegar primeiro à Lua.



Trata-se do Prêmio X Lunar Google (GLXP), patrocinado pela gigante da internet para fomentar o desenvolvimento de tecnologias espaciais de baixo custo e a exploração do satélite natural da Terra.



A maior bolada –US$ 20 milhões– vai para o primeiro grupo que conseguir pousar na Lua um módulo robótico capaz de se deslocar por no mínimo 500 metros pela superfície e transmitir vídeos e fotos em alta definição de lá.



O segundo colocado, se houver, não sairá de mãos abanando; levará US$ 5 milhões. É importante colocar esses valores em perspectiva, porém. O preço de tabela para o lançamento de um foguete Falcon 9, da SpaceX –o mais barato do mercado com capacidade para levar uma carga útil até a Lua–, não sai por menos que US$ 62 milhões.



E as regras da premiação exigem que 90% do financiamento do projeto seja privado. Ou seja, as equipes precisam ter um plano de negócios que justifique o investimento todo na missão.



Isso explica a intensa movimentação no grid até o último dia de 2016: das 16 equipes atualmente inscritas (antes eram 29), apenas 5 conseguiram apresentar contratos de lançamento. E como o contrato assinado até o fim do ano é pré-condição para seguir na disputa, várias delas estão se associando.



É o caso da brasileira SpaceMETA, liderada pelo engenheiro Sergio Cavalcanti. Ela chegou a ter um acordo assinado para usar o primeiro voo do foguete Cyclone-4 a partir de Alcântara, mas o lançador se desmaterializou com o cancelamento da parceria entre brasileiros e ucranianos.



Agora, para ter alguma chance, ela e outras três equipes tentam se reunir num grupo em torno do grupo internacional Synergy Moon. "Montamos a estratégia de desaparecer e reaparecer com um time global", disse Cavalcanti à Folha. Detalhe: o contrato da Synergy, embora reconhecido pelos juízes do GLXP, envolve um foguete ainda não testado sequer uma vez em voo.



Movimento similar de emparceiramento de última hora fez a equipe japonesa Hakuto, que se juntou à indiana Team Indus para viajar junto com ela. Mas nesse caso a chance de sucesso é bem maior: elas têm voo assegurado no foguete indiano PSLV –lançador que inclusive já realizou uma missão lunar, a Chandrayaan-1. (Será esse mesmo lançador que levará a Garatéa-L, primeira missão lunar brasileira, em 2020.)



Quando a premiação foi anunciada, em 2007, a linha de chegada era 31 de dezembro de 2012 –mas nenhuma equipe teria condições de cumprir o prazo.

Na lista dos que têm contratos com foguetes já testados para voo, a israelense SpaceIL desponta como uma potencial favorita: deve voar num Falcon 9 no segundo semestre de 2017.



A equipe alemã PartTime Scientists, que tem apoio da Audi, alega ter contrato similar, mas ele ainda não foi reconhecido pela organização do prêmio –o que pode tirar a equipe da disputa. Outro time forte é o americano Moon Express, que tem planos de fazer futura mineração lunar.



Objetivos



> Pousar suavemente uma espaçonave na Lua



> Viajar 500 metros no solo lunar



> Enviar fotos e vídeos em alta definição



Prêmios



1º colocado - US$ 20 milhões

2º colocado - US$ 5 milhões

Prêmios-bônus - US$ 5 milhões



Prazo final



31 de dezembro de 2017



Equipes



> Team SpaceIL (Israel)

> Team Indus (Índia)

> Part-Time Scientists (Alemanha)

> Moon Express (EUA)

> Synergy Moon (internacional)

> STELLAR (EUA)

> Independence-X (Malásia)

> Omega Envoy (EUA)

> Euroluna (internacional)

> Hakuto (Japão)

> Astrobotic (EUA)

> Team Puli (Hungria)

> SpaceMETA (Brasil)

> Team Plan B (Canadá)

> AngelicvM (Chile)

> Team Italia (Itália)