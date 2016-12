"Estrela" que guiou Reis Magos era conjunção rara de planetas, segundo estudo Fonte: Último Segundo

Imagem Internet Reis Magos teriam sido atraídos até Jesus por um fenômeno único, que ocorreu no ano 6 a.C, e nunca mais se repetiu

A famosa história bíblica da viagem dos Três Reis Magos do Oriente, que viajaram durante dias para conhecer o menino Jesus, recém-nascido, sendo guiados pela “Estrela de Belém” parece ter sido, finalmente, explicada pela ciência: segundo uma teoria, o que ocorreu foi, em realidade, um alinhamento bastante raro dos planetas – que ocorreu no ano 6 a.C.



Apesar de a explicação ter sido lançada recentemente, ela não é nova. Antigos astrônomos, como o alemão Johannes Keppler, grande nome da ciência do século XVII, já falaram sobre isso. Recentemente, sendo o último cientista a estudar o fenômeno da estrela de Belém e o nascimento de Jesus Cristo, o astrofísico Grant Mathews, da Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, apresentou sua pesquisa recentemente na instituição, afirmando ter ocorrido fenômeno excepcional "no céu" no ano 6 a.C.



Mathews estudou dados históricos, astronômicos e bíblicos para chegar à conclusão de que o fenômeno que teria guiado os magos, sacerdotes da religião da Antiga Pérsia, o zoroastrismo, foi uma conjunção de planetas, algo extremamente raro. Aliás, isso foi algo nunca mais observado no céu. Segundo o astrofísico americano, na conjunção estavam o Sol, a Lua e Saturno na constelação de Áries, Vênus em Peixes e Marte e Mercúrio na de Touro.



Ainda de acordo com o estudo de Mathews, o equinócio de primavera, naquela época, estava na constelação de Áries. Assim, os especialistas em astronomia, como seria o caso dos Reis Magos do Oriente, o evento deve ter sido bastante simbólico. A presença de Júpiter e da Lua indicava o nascimento de um grande personagem, enquanto a de Saturno apontava a simbologia à vida, assim como a presença de Áries no equinócio da primavera (do Hemisfério Norte), indicando o início da estação.



“O símbolo de um nascimento real na Judeia, onde estaria Jesus Cristo, deve ter sido visto pelos magos na conjunção ao leste”, afirmou o astrofísico, o que foi apontado como a tal "estrela de Belém". Ademais, pelos estudos mais recentes do fenômeno bíblico, de acordo com o pesquisador do Instituto Nacional de Astrofísica de Roma, Vito Polcaro, o nascimento de Jesus não aconteceu em dezembro, conforme acreditam os cristãos, mas antes, no outono (ou primavera no Hemisfério Sul), quando os pastores ainda dormiam a céu aberto.



*As informações são da Ansa