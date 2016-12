Descubra o dia do ano que é provável que a separação aconteça

Estatísticos analisaram perfis e status de relacionamento de usuários do Facebook e chegaram a uma data que muitos casais podem terminar



O verão pode ser a estação mais alegre do ano, mas também é o período que aparentemente mais corações são partidos. Analisando dados do Facebook, estatísticos monitoraram o relacionamento dos usuários e conseguiram identificar qual é a data do ano mais propensa para a separação de um casal.



Pois é, nas redes sociais são inúmeras as postagens de casais em momentos felizes, trocando juras de amor e planejando um futuro perfeito, mas toda essa felicidade não é de fato garantida. Nos bastidores dos relacionamentos, nem tudo são flores e uma prova disso é que os índices de separação estão cada vez mais altos.



Segundo o portal "Mirror", após navegar pelos perfis foi descoberto uma data específica em que os casais estão mais propensos a colocar um fim na relação. A pior parte é que esse dia está bem próximo, então é melhor ficar esperta!



11 de dezembro



A temida data é 11 de dezembro, que cairá em um domingo em 2016. Esse dia foi identificado após estatísticos analisarem de forma minuciosa as postagens e os status de usuários do Facebook. Quanto às razões por trás dessas rupturas de relacionamentos, existem diferentes teorias foram apontadas.



Possíveis motivos



Em algumas relações, os parceiros são financeiramente independentes e podem achar que não vale a pena investir em presentes e agrados para os respectivos parceiros, e isso desgasta a vida do casal. Se essa teoria for verdade, é capaz dos casais terminarem o relacionamento em dezembro para não ter que comprar um presente de natal.



Outra razão aparente é que diversos companheiros justificam que terminaram porque não queriam introduzir a pessoa com quem está se relacionando na família.



Um dos motivos que também foi apontado para justificar o alto índice de separações nessa data é que o fim do ano é uma época que costuma ser estressante para muitas pessoas e isso se reflete nas relações amorosas.



Por fim, a separação pode ter ligação com as várias comemorações festivas que acontecem em dezembro – como Natal, réveillon e confraternizações de final de ano. Isso porque muita gente quer aproveitar para curtir esses momentos solteiro.



E aí, algumas dessas justificativas realmente são motivos de separação ou você acredita que o termino dos relacionamentos nesse período é ironia do destino? De qualquer forma, é melhor que o dia 11 de dezembro passe logo para os apaixonados.