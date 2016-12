Três homens roubam em Araguatins e são presos pela PM em Augustinópolis

AUGUSTINÓPOLIS - Mais uma vez a PM tocantinense, em especial a do Bico do Papagaio, age rápido e põe as mãos em ladrões oriundos do Maranhão agindo na região. Desta vez foram presos Francisco dos Santos Melo, 44 anos, Mauricio da Silva Santos, 23 anos, filho do Francisco, e Wesley Gonçalves Sousa, 19 anos, todos moradores de Imperatriz/MA. Sousa já tem passagem pela policia por porte ilegal de arma e tráfico de drogas.Conforme a polícia, o trio, armado com um revolver 38, vinha da cidade de Eldorado, no Pará, bancando o terror e roubando por onde passavam. Em Araguatins teriam roubado vários aparelhos de celulares, mas uma das vítimas os denunciou, dando as características dos homens e do carro em que circulavam.Com os dados a Polícia Militar montou barreira em Augustinópolis os prendeu em um corola placa JGW 2525, Goiânia-GO, que estva com a placa adulterada para UMG 2925, usando fita isolante. Com os três presos foram aprendidos 13 aparelhos de celulares de várias marcas, um revolver 38, seis munições intactas, uma fita isolante, um anel, possivelmente de ouro e R$ 311,50 (trezentos e onze reais e cinquenta centavos).Os homens, o carro e os demais objetos apreendidos foram levados para Delegacia de Polícia de Augustinópolis onde foram autuados.