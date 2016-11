Tinta de cabelo sem química chega ao país

Acaba de chegar ao Brasil uma linha de tintura para cabelos totalmente livre de componentes químicos. “Temos as cores disponíveis na natureza. Por que, então, usar pigmentos artificiais?”, indaga a cosmetóloga Cris Dios, responsável pela criação da Coloração Vegetal LCS, fabricada na França e importada pelo salão Laces, na capital paulista. Com o aval do médico, até grávidas e lactantes podem recorrer à novidade para alterar a tonalidade das madeixas.

As tintas convencionais permanecem contraindicadas. “É que elas apresentam amônia, acetato de chumbo e parabenos, substâncias capazes de prejudicar o bebê”, explica a dermatologista Lilia Guadanhim, da Universidade Federal de São Paulo. Por enquanto, o produto natural está disponível em dez cores e é aplicado apenas no salão. “O método envolve esquentar os fios para fixar a cor. E a temperatura errada pode afetar o resultado”, justifica Cris.