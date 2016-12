Homem que levava comida para fugitivos é preso com drogas e é atingido com um tiro no pé

Uma equipe de policiais civis da 13ª Regional de Polícia Civil em conjunto com agentes prisionais e com apoio da equipe Charlie da Força Tática da Rádio Patrulha da PM de Sampaio prenderam o desocupado Roney Rodrigues de Abreu, 27 anos. Ele portava uma faca peixeira de seis polegadas, uma porção de maconha além de uma vasilha tipo tapawre grande contendo arroz, feijão e carne que seria levado para os fugitivos da cadeia pública de Augustinópolis que estariam nos arredores de Sampaio.

Conforme membros da equipe eles receberam a informação de que havia uma pessoa em uma moto vermelha entrando na área rural de Sampaio onde foram vistos os fugitivos da cadeia publica e possivelmente estaria levando mantimentos para os mesmos. Um equipe de policiais estava próximo à região indicada por populares quando surgiu uma moto vermelha e o condutor da moto ao ver as viaturas fizera o retorno e fugiu.

Policiais em duas motos se deslocaram até a área e conseguiram rever a moto saindo de dentro da mata e a interceptando logo em seguida. Ao abordar o condutor, observou-se que ele estava visivelmente alterado e teria ameaçado os policiais. Ainda conforme informações policiais, houve tentativa de acalmá-lo, mas não acatou e partiu em direção da guarnição, terminando por um dos membros da equipe dar um tiro no pé do motoqueiro para contê-lo.



Depois de imobilizado Roney foi levado para o Hospital, onde foi medicado, e conduzido para a Central de Flagrantes de Augustinópolis, onde foi autuado e mandado para a Cadeia Pública de Augustinopolis onde se encontra a disposição da justiça.



A prisão teria ocorrido dia 13, mas só dilvulgada pela polícia este fim de semana





A droga e a faca apreendidos com Ronei