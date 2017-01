Dezessete comarcas vão passar por correições em 2017, inclusive Augustinópolis e Itaguatins

A Corregedoria-Geral de Justiça do Tocantins irá percorrer, este ano, 17 comarcas do estado para realização dos trabalhos de Correição Geral Ordinária. As comarcas de Alvorada e Araguaçu serão as primeiras a receberem a auditoria nos serviços judiciais.



As correições gerais ordinárias serão realizadas entre os meses de abril e novembro. Nas comarcas de Alvorada e Araguaçu os trabalhos vão ser realizados entre os dias três e sete de abril. Augustinópolis e Itaguatins também receberão a visita da equipe da Corregedoria-Geral de Justiça em abril, entre os dias 24 e 28.



Já em junho, será a vez das comarcas de Dianópolis, Almas, Miranorte e Tocantínia; em agosto, Miracema do Tocantins, Aurora do Tocantins e Taguatinga. Já em setembro, a visita será nas comarcas de Peixe, Araguatins e Ananás; e em outubro, nas comarcas de Tocantinópolis e Wanderlândia. Encerrando o calendário de 2017, Novo Acordo passará pela correição entre os dias sete e 10 de novembro.



O cronograma de correições está publicado no Diário de Justiça nº3950 - Portaria 5403/2016. Confira os detalhes:



MÊS COMARCA PERÍODO



Abril Alvorada e Araguaçu 03 a 07/04;



Abril Augustinópolis e Itaguatins 24 a 28/04;



Junho Dianópolis e Almas 05 a 09/06;



Junho Miranorte e Tocantínia 19 a 23/06;



Agosto Miracema do Tocantins 07 a 10/08;



Agosto Aurora do Tocantins e Taguatinga 21 a 25/08;



Setembro Peixe 12 a 14/09;



Setembro Araguatins e Ananás 25 a 29/09;



Outubro Tocantinópolis e Wanderlândia 23 a 27/10;



Novembro Novo Acordo 07 a 10/11