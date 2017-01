Cortes ameaçam pesquisa científica no Brasil

Em nota de protesto, divulgada em 30 de dezembro de 2016, diversas entidades que representam comunidades acadêmicas, científicas, tecnológicas e de inovação no Brasil denunciaram como, por meio da LOA 2017, os recursos voltados para a área de pesquisa científica no País correm o risco de desaparecer.



Isto porque o investimento, antes assegurado pela fonte 100, com pagamento garantido pelo Tesouro Nacional, foi transferido para a fonte 900, sem fonte assegurada, passando a assumir o status de “recursos condicionados” de acordo com manual orçamentário.



“Essa alteração foi uma violência praticada contra a ciência. Para se ter uma ideia, isso significa que um montante maior que o orçamento do CNPq deixa de estar assegurado”, critica Helena Nader, presidenta da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência), uma das entidades que assina a nota de protesto.



Na prática, bolsas de iniciação científica, mestrado e doutorado poderão não mais existir. “Afinal, quem vai pagar? É muito dinheiro, quase 40% do orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação”, diz.



Com a mudança, o dano financeiro, isto é, a verba pendente de confirmação (fonte 900) para a área de pesquisa científica será de R$ 1,712 bilhão, o equivalente a 89,24% da verba prevista inicialmente. Apenas R$ 206,698 milhões estão previstos com pagamento direto via Tesouro Nacional em 2017.



“É um investimento que já estava muito aquém para tornar o Brasil, de fato, um player mundial, com capacidade de fomentar inovação e tecnologia a favor do desenvolvimento social e econômico. Com essa alteração, o quadro só piorou”, lamenta Helena.