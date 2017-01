Vicentinho Júnior destina quase R$ 6,5 milhão de reais a municípios do Bico do Papagaio

REGIONAL - Após encerrado o ano de 2016, o deputado federal Vicentinho Júnior (PR/TO), consegue quase R$ 6,5 milhão de reais para atender a 13 municípios da região Norte do Bico do Papagaio.

Os recursos no valor total de R$ 6.212.406,73 (seis milhões, duzentos e doze mil,quatrocentos e seis reais e setenta e três centavos) foram distribuídos em benefícios na área da educação, com ônibus escolares, construção de escolas e quadras esportivas; Unidade Básica de Saúde (UBS) e equipamentos; infraestrutura em asfalto, construção de balneário, revitalização de praça e sinalização turística.



“Temos o compromisso de trazer benefícios ao Estado do Tocantins e eterna gratidão e admiração pela confiança do nosso Bico do Papagaio, onde nos elegemos como seu representante na Câmara Federal, o que me motiva ainda mais a trabalhar pelo nosso bico", agradeceu o deputado Vicentinho Júnior.