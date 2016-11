Webconferências estimulam continuidade de ações de prevenção e controle do Aedes

Secretaria de Estado da Saúde realiza nesta quarta-feira, 23, às 15 horas, webconferência com todos os municípios do Tocantins para repasse de orientações e discussão de intensificação das ações de combate ao Aedes promovidas pelos municípios. A webconferência é destinada a membros das Salas Municipais de Coordenação e Controle para o Enfrentamento da Dengue, Zika e Chikungunya de todos os 139 municípios e pode ser acessada através de computador, tablet ou smartphone com acesso à internet sem necessidade de deslocamento dos membros das salas e técnicos municipais de seu local de trabalho.

Na pauta estão previstas a apresentação do cenário epidemiológico das três doenças, com alerta para a intensificação das ações de prevenção e controle vetorial em razão do período chuvoso; parceria das Forças Armadas; esclarecimentos sobre o lançamento da campanha de mobilização nacional e divulgação do curso de atualização em epidemiologia e manejo clínico de dengue, febre chikungunya e zika para médicos e enfermeiros.



“Para que ocorra o desenvolvimento e execução dessas atividades de maneira eficaz, é necessário estabelecer proximidade entre a Sala Estadual com as Salas Municipais. Por isso, implantamos a estratégia de webconferências. Este espaço será destinado à apresentação das atividades propostas pelo calendário da Sala Nacional de Coordenação e Controle, onde será discutida a articulação e execução das ações, além de ser um ambiente para atualização das atividades de intensificação promovidas pelos municípios”, explica a bióloga da Gerência Estadual de Vigilância das Arboviroses Renata Braga.



Como ter acesso?



Passos para os convidados (participantes) terem acesso a sala virtual:



1. Acesse o endereço: http://webconf2.rnp.br/telessaude_uft_01 , preferencialmente, com navegador Internet Explorer ou Mozilla Firefox;



2. Escolha "entrar como convidado";



3. Digite o nome do participante (município) e clique em “entrar”;



4. Aguarde até entrar na sala virtual.



Para acessar via smartphone ou tablet é necessário instalar o aplicativo e está conectado de preferência à rede WiFi. Segue abaixo o link para download:



https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.adobe.connectpro&hl=pt