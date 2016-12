Auxiliar de serviços gerais é detido pela PM acusado de rou moto no Maranhão

ESPERANTINA – A prisão ocorreu por volta das 21h50 deste dia 08, no centro da cidade de Esperantina durante a realização do patrulhamento. O acusado, de 38 anos de idade, que não teve seu nome revelado, se encontrava em uma hospedaria quando foi abordado pela PM. Ele conduzia a motocicleta Honda Twister, placa PSR-5432 com registro de furto/roubo conforme o sistema Sinesp.



O homem confessou que havia furtado a motocicleta há cerca de dois meses atrás na cidade de Viana, Maranhão. O acusado foi conduzido à Delegacia de Polícia na cidade de Augustinópolis para os demais procedimentos necessários.