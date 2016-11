Mulher de Domingos Montagner se emociona ao receber prêmio do marido

Em um dia marcado por grande tristeza pela tragédia com o acidente de avião com a equipe da Chapecoense, que chocou todo o país, muitos artistas lamentaram o ocorrido no Prêmio Extra de Televisão, nesta terça-feira (29) no Rio de Janeiro. "Velho Chico" foi a campeã em prêmios e levou cinco deles. E foi quando Domingos Montagner venceu na categoria Melhor Ator que a emoção falou mais alto. Luciana, a viúva do ator, esteve no local e não conteve as lágrimas ao subir no palco.

"Peço desculpas pela fala trêmula, mas é muito emocionante estar aqui o representando. É muito talento, criatividade, dedicação, empenho, trabalho, muitos anos de batalha. Domingos não foi só um grande ator, mas um pai dedicado, amoroso, um grande companheiro. Este reconhecimento não é só pela desenvoltura, dedicação, mas pela pessoa dele. Está tudo muito recente ainda, mas fiz questão de vir aqui como uma forma de homenageá-lo para agradecer todo esse amor. Tenho certeza que ele está muito orgulhoso deste prêmio, por tudo o que ele conseguiu conquistar na carreira. Vou encerrar com uma frase que ele sempre dizia no teatro, no circo: 'O espetáculo não para, tem sequência'", disse ela, sendo aplaudida de pé.



Lucy Alves, Lee Taylor, Selma Egrei e Irandhir Santos também garantiram prêmios pela atuação em "Velho Chico" e dedicaram seus troféus a Domingos Montagner e Umberto Magnani.



"Parece que essa novela me deu uma lição de que a arte pode sim melhorar a vida da gente. Na arte, através de uma câmera subjetiva a gente pode contracenar com quem não estava lá.", disse Irandhir ao lembrar do recurso adotado pela direção para substituir Domingos nas últimas cenas da novela após sua morte.



Entre uma piada e outra de Tatá Werneck e Gabriel Godoy, os mestres de cerimônia do evento que trouxeram mais leveza à noite, Tatá foi escolhida para representar Ivete Sangalo e receber o troféu de melhor tema de novela ("Farol", de "Haja Coração"). Ela dedicou a vitória a Claudinha Leitte, provocando gargalhadas da plateia. E ainda pediu a seu pai, Alberto, para agradecer a Walcyr Carrasco por ter lhe dado oportunidade em sua primeira novela, "Amor à Vida".



O público aplaudiu e se emocionou mais uma vez com a homenagem feita a Glória Pires, que começou a carreira aos cinco anos de idade. No palco, a atriz dedicou o momento à memória do pai, Antônio Carlos Pires, à família e às babás.



Adriana Esteves comemorou ao ganhar o prêmio na categoria Melhor Atriz. "Este é um momento delicado, um dia difícil. A gente sabe que o espetáculo não pode parar, mas é por eles [os colegas] que a gente tem que seguir. Quero dedicar esse prêmio às mulheres que foram privadas da convivência com seus filhos".



Bastante aplaudido, Márcio Garcia venceu como Melhor Apresentador por "Tamanho Família". Já "The Voice Kids" faturou o prêmio de Melhor Programa.



Joana Fomm, que subiu ao palco para entregar um dos prêmios, foi aplaudida de pé pelo público e pelos colegas. O momento 'fofura' da noite ficou com Gabriel Palhares, vencedor na categoria ator mirim por "Liberdade, Liberdade".



Encerrando a noite, a equipe de "Êta Mundo Bom" recebeu o prêmio de Melhor Novela, o terceiro troféu seguido de Walcyr Carrasco na premiação. "Acho que ela trouxe um sopro de otimismo para essas pessoas tão sofridas. O mundo pode ser bom, a vida pode ser boa", disse o autor.



Veja os vencedores:



Melhor novela: Êta Mundo Bom

Melhor Ator: Domingos Montagner (Velho Chico)

Melhor Atriz: Adriana Esteves (Justiça)

Melhor ator coadjuvante: Irandhir Santos (Velho Chico)

Melhor atriz coadjuvante : Selma Egrei (Velho Chico)

Revelação masculina: Lee Taylor (Velho Chico)

Revelação feminina: Lucy Alves (Velho Chico)

Ator/atriz mirim: Gabriel Palhares ( Liberdade, Liberdade)

Melhor Série: Justiça

Melhor Programa de Humor: Escolinha do Professor Raimundo

Melhor programa: The Voice Kids

Melhor Apresentador: Márcio Garcia (Tamanho Família)

Tema de novela: Farol - Ivete Sangalo (Haja Coração)