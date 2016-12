É o fim da papinha?

Aposente o liquidificador e a comida com aparência de purê. Deixe as colheres na gaveta também. Para os defensores de uma técnica conhecida como BLW (Baby Led Weaning, que significa conduzir o bebê ao desmame, em tradução literal), os pequenos não precisam de nada disso aos 6 meses, fase em que começam a receber alimentos sólidos.



A ideia é que a criança pegue a comida com as mãos e deguste-a na velocidade e da forma que quiser. “Essa autonomia favorece a construção de uma relação positiva com o alimento”, defende a nutricionista Carla Magalhães, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Não alterar a consistência da refeição tem outra vantagem. “A criança adquire a referência do alimento em seu estado natural”, observa Carla.



Mas tamanha liberdade precisa ser acompanhada de perto por pediatra e nutricionista — até para garantir que o bebê receba todos os nutrientes necessários ao seu desenvolvimento.



Para adotar o método BLW



Quer deixar seu bebê à solta com a comida? Atenção nesses pontos



Local adequado

É aquele em que a criança tem boa postura e fácil acesso aos alimentos. O cadeirão cumpre bem a função.



Estado de espírito

Os pais precisam ter paciência e respeitar o filho. Afinal, ele fará sujeira e demorará mais para se alimentar.



Habilidade do bebê

O método é indicado quando ele já consegue ficar ereto e manipular os objetos. Isto é, nunca antes dos 6 meses.



Companhia ideal

Um dos princípios mais importantes do BLW é o estímulo pelo exemplo. Então, nada como fazer a refeição em família.



Melhor alimento

Frutas, legumes, verduras… O que importa mesmo é o jeito que eles são oferecidos ao neném.



Formato perfeito

No início, corte tudo em palito. Cuidado com formatos arredondados, como uvas, que propiciam engasgos.