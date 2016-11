Quais os maiores vícios humanos?

O homem está sempre tentado aos vícios, comportamentos que podem ser entendidos como desvios de caráter e compulsão. Os principais vícios humanos da atualidade são o Jogo, o Álcool, o Cigarro, as Drogas Ilícitas e o Sexo. Entenda um pouco mais sobre cada um dos maiores vícios do homem:

O Jogo – O vício do jogo é devastador e acaba com a vida de muitas famílias. Há quem perda tudo o que possui por conta deste vício, como casa própria, carro e dinheiro. Para tentar proteger as pessoas contra este vício, no Brasil o jogo é proibido, o que inclui bingos, máquinas de jogos de azar e o jogo do bicho.



A jogatina provoca sérios problemas pessoais, domésticos e sociais para os viciados. A pessoa se torna refém de si própria e passa a agir como um inimigo pessoal. O jogo também afeta a ordem material e econômica das pessoas, alicia menores, deturpa a ação moral e o poder de raciocínio dos cidadãos.



Álcool – O alcoolismo é um vício que também destrói famílias e vidas. Apesar de ser uma droga lícita e socialmente aceitável, o álcool provoca desvios de comportamento, tira o senso crítico e o controle sobre as próprias ações. Este é um dos piores vícios da modernidade, e muitas vezes ele começa a se manifestar já na adolescência. O álcool é um vício altamente mortal e lento, responsável por crimes e acidentes de trânsito que vitimam milhares de pessoas todos os anos.



Fumo – O cigarro é uma das principais causas de mortes no mundo. Este vício é extremamente prejudicial para a saúde e afeta de forma direta a vida social e profissional dos indivíduos. Principal causa de câncer na atualidade, o cigarro é uma droga lícita que deve ser combatida para o bem da sociedade.



Atualmente, o vício do cigarro já é combatido pelo Estado, que vem criando leis para coibir o fumo em locais públicos e tem regulado todo tipo de propaganda da indústria do tabaco.



Sexo – O vício do sexo tem se tornado frequente nesta sociedade, onde os valores já não são rigorosos e a promiscuidade toma conta da juventude cada vez mais cedo. Em muitos casos, o sexo vem acompanhado do uso de drogas e álcool.



Drogas Ilícitas – o vício das drogas ilícitas, como cocaína, maconha e drogas sintéticas, é o mais preocupante da atualidade, já sendo considerado um problema de saúde pública no Brasil.