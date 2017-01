Surto de febre amarela: por que a doença voltou, riscos e vacinação

Mais de 150 pessoas estão com suspeita de febre amarela em Minas Gerais. Quase 50 mortes estão sendo investigadas sobre a doença que não era registrada em cidades brasileiras há 75 anos.



Nos postos de saúde de cidades mineiras, as filas para vacinação estão enormes e começam a faltar vacinas até onde ninguém ficou doente. Mas por que será que a doença está se alastrando? O infectologista e consultor do Bem Estar, Doutor Caio Rosenthal comenta a volta da febre amarela ao Brasil e explica quem deve e quem não deve se vacinar.



Outro infectologista, Doutor Tiago Lobo, fala sobre a doença misteriosa que causa muita dor muscular e deixa a urina preta.



Apesar de a febre amarela não ser registrada em meios urbanos desde 1942 no Brasil, o vírus nunca deixou de circular nas matas. Transmitido por mosquitos silvestres, periodicamente ele causa problemas. No dia 2 de janeiro deste ano começaram a ser registrados casos em Minas Gerais, que totalizam, até o momento, 152 ocorrências suspeitas, 37 delas prováveis e 22 óbitos prováveis.



Deve tomar a vacina contra a febre amarela: morador de município com o vírus circulando ou visitante desses lugares, 10 dias antes de viajar.



Não devem tomar a vacina: grávidas, crianças com menos de seis meses, alérgicos a ovos e pessoas que vivem em áreas sem registro do vírus (CE, PB, RN, PE, AL, SE e RJ). Consultar um médico antes de se vacinar: pessoas com mais de 60 anos.



Sintomas da febre amarela: febre alta, pele e olho amarelos (o vírus lesiona o fígado) e hemorragia. Não pode pode tomar remédios a base de ácido acetil salicílico.



Doença do xixi preto



Surto na Bahia registra 52 casos e dois mortos. Pacientes apresentam dor aguda nos músculos e urina escura, que ocorre por causa de um quadro chamado rabdomiólise, em que os músculos lesionados liberam uma proteína que contém grande quantidade de pigmentos vermelhos, a mioglobina. Esses pigmentos acabam sendo extravasados para a urina, mas nos casos graves, o excesso de pigmentos é tóxico para os rins, que entram em falência. Nos dois casos de óbitos, os pacientes tinham outras doenças de base que dificultaram o tratamento.