GF Engenharia recebe parceiros comerciais

O crescimento do setor de construção nos municípios do Bico do Papagaio tem aberto oportunidade para que prestadores do serviço nesta área incrementem seus negócios na região. De olho neste promissor mercado o Grupo Frade, com escritório-matriz na cidade de Curitiba-PR, se estabelece na cidade de Augustinópolis com a proposta de atender um público cada vez mais crescente, que busca qualidade em projetos e preços acessíveis.

Aproveitando a presença da irmã, a arquiteta e urbanista Thaline Frade, de passagem pela cidade, o engenheiro civil Guilherme Frade, que já atua profissionalmente na região há algum tempo, abriram as portas do escritório na noite desta quinta-feira, dia 17, para receberem parceiros comerciais, como representantes de bancos, prefeitos e diretores de imobiliárias, Sebrae e outros órgãos relacionados à construção civil.





Fachada externa do escritório, na rua Tiradentes, 41, no centro de Augustinópolis



“Há uma demanda natural na região por serviços mais especializados, seja para construir ou reformar, só que até então era carente de profissionais na área com espaço físico específico, facilitando o relacionamento entre os clientes e os profissionais. Quem tem mais condições acabava buscando esses profissionais em outros lugares”, conta Guilherme Frade. O engenheiro diz que a dificuldade dos clientes em ter acesso a esse serviço deixa, muita vezes, a construção mais cara, ou então de pouca qualidade, como é comum no Interior.





Guilherme e Thaline (no centro) com os colaboradores Daniela Silva e Antônio Weliton



Já a arquiteta e urbanista diz que a proposta do grupo é, aos poucos, mudar essa cultura regional de fazer uma obra de qualquer jeito. No fim das contas, acaba saindo mais cara para o proprietário por necessitar de reformas posteriores. “Investir no planejamento de qualquer construção que seja, garante um trabalho duradouro e de qualidade”, ressalta Thaline Frade.



Guilherme diz que o escritório está aberto para atender os mais variados tipos de engenharia, arquitetura e urbanismo. “Nosso escritório se encontra aberto para todos”





Thaline e Guilherme com o pais, Alcir Silveira e Daise Frade