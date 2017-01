Reforma Eleitoral Indispensável

*Wilton Maurélio



É absolutamente inaceitável que sejamos constantemente assolados por aventureiros que nos procura, em épocas de eleições com explanações esdrúxulas, de projetos políticos totalmente inconcebíveis e visivelmente irrealizáveis.



Mas mais que isso, é assustador que um grande número de eleitores, represente, diante de tais explanações, o papel de crédulo, e aguarde que lhe sejam feitas propostas indecorosas e até criminosas, de compra dos votos, e as aceite,



A esses eleitores nem o benefício da dúvida os absolve, primeiro porque sabem com certeza da impossibilidade absoluta de serem realizados os planos explanados, por serem totalmente inconsistentes, tanto que é esperado o descumprimento de tais promessas eleitorais, e nunca cobradas com mais firmeza pelos eleitores.



Mas as ofertas de benefícios pessoais em troca dos votos, estas são cobradas com acidez, e se descumpridas, o eleito será execrado. Mas via de regras estas são as promessas eleitorais que são cumpridas.



Para não nos distanciarmos, vemos aqui na cidade de São Paulo, o ocorrido com o prefeito que hoje deixa a prefeitura Fernando Haddad. Quando em campanha prometeu creches, casas populares, apartamentos populares no centro, hospitais, CMS e UBS, escolas primarias de tempo integral, Ceos, e outros equipamentos sociais.



Sabe-se agora que destas promessas nem vinte por cento foram cumpridas, e nem por isso os eleitores paulistanos apresentaram sua repulsa ao prefeito com a devida veemência, tanto que o levaram ao segundo turno na sua candidatura à reeleição.



Na esfera legislativa os prognósticos não são menos assustadores.



No entanto, a tão propalada reforma política não se realiza e nem projetos são apresentados.



Todos conhecemos as restrições intelectuais de nossos legisladores, já que a grande mídia publicou que dentre os senadores, quarenta por cento não tem nível universitário e dentre os deputados sessenta por cento são carentes de tal nível de escolaridade.



Mas as reformas políticas não demandam cérebros privilegiados nem esforço mental exorbitante, pois se trata de questões de razoável simplicidade, e por isso mesmo não demandam altas elucubrações mentais. Claro que de início, seria imperativo medidas que aparelhassem o terreno para a implantação das medidas reformistas.



Primeiro teríamos que nos acostumar à publicidade dos atos governamentais, com uma publicidade republicana e não personalista.



Isto porque, teríamos de dar ao eleitorado em geral um total esclarecimento do que se pretende realizar. Depois teríamos que implementar medidas que reduzissem os gastos do estado, para suprir o aumento de gastos com a justiça eleitoral.



E para que os eleitores não mais sentissem a ausência de representantes comprometidos com eles, necessário se faz uma reforma ampla, e nos atrevemos a apresentar uma proposta que demonstra não ser uma questão tão intrincada. Pode não ser a única, mas se nos apresenta viável.



Assim, far-se-iam necessárias medidas a seguir:



a) Estabelecimento da cláusula de barreira ou desempenho para os partidos políticos existentes ou a serem criados.



b) Fim das coligações para eleições proporcionais.



c) Redução do número de Senadores, para dois por estado, e fim da suplência, o que obrigaria o Senador a cumprir seu mandato até o fim do período sob pena de deixar seu partido e seu estado carente de representação na Câmara Alta. Em caso de morte ou doença impeditiva permanente, far-se-ia juntamente com a eleição do ano seguinte, uma nova eleição para senador, mas só no Estado em que o representante tenha falecido ou sido afastado por doença grave.



d) Redução do número de Deputados dos atuais 513, para 256, o que seria um número bem razoável e suficiente.



e) Redução do número de vereadores para a metade do número atual, e reduzido também para a metade o número mínimo de vereadores por município, para as cidades com mais de duzentos mil eleitores.



f) Encerramento da remuneração mensal para vereadores de municípios com menos de duzentos mil eleitores.



g) Todos os mandatos seriam aumentados para um período de seis anos.



h) Para a implantação do novo sistema, os mandatos em vigência poderiam ser aumentados para cobrir o prazo necessário para a realização de novas eleições.



i) Instituição do voto distrital para eleições proporcionais.



j) A Tabela eleitoral seria na seguinte ordem:



j.1. A primeira eleição pelas novas regras seria para Vereadores.



j.2. No ano seguinte se realizariam eleições para Prefeitos.



j.3. No ano seguinte se realizariam eleições para Deputados Estaduais.



j.4. No ano seguinte se realizariam eleições para Governadores.



j.5. No ano seguinte se realizariam eleições para Deputados Federais e Senadores.



j.6. No ano seguinte se realizariam eleições para Presidente.



k) Assim, estaria encerrado o ciclo eleitoral, e no ano seguinte se iniciaria novo ciclo com eleições para vereadores.



DOS MOTIVOS PARA TAL PROGRAMA.



Isto permitiria ao eleitor acompanhar quais as forças que apoiam os candidatos que se apresentarem, e qual o percentual de cumprimento das promessas eleitorais por tais candidatos ou os candidatos que por ele tenham sido apoiados.



Os eleitores se acostumariam a pensar uma pratica eleitoral republicana, e decorrido algum tempo, entenderiam das vantagens de votar bem, o que lhes trariam mais benefícios que as migalhas que lhe são oferecidas pelos aventureiros compradores de votos.



Os eleitores teriam um único candidato por eleição para escolher, exceto no quinto ano que seriam dois, o que lhe permitiria analisar com cuidado os candidatos, sopesando o que de fato eles já teriam realizado, e as promessas que vierem a fazer.



Além disso, o voto distrital colocaria sob sua análise pessoas residentes no distrito de sua zona eleitoral, portanto com muito mais proximidade para ser avaliado. Ainda mais que o voto distrital eliminaria o voto no partido ou a transferência de votos para partido, impedindo que o eleitor escolhesse um candidato e acabasse elegendo outro.



Claro que o controle anual de eleições encareceria o custo judiciário de controle, mas tal acréscimo seria coberto com sobras, pelas reduções nos números de representantes e pela gratuidade do mandato de vereadores em cidades com menos de duzentos mil habitantes que seriam considerados um trabalho social, o que permite a gratuidade. Com a redução de partidos e o fim das coligações horizontais, os candidatos ficariam mais vinculados aos seus partidos, ideologicamente, assim como com os candidatos majoritários do partido, pois da atuação destes dependeria a reeleição dos candidatos a legisladores.



Por derradeiro, permitiria ao eleitor uma cobrança Republicana das promessas dos Vereadores, Deputados, sejam estaduais, sejam federais, porque próximos do eleitor, e seriam assim cobrados do apoio que deram aos candidatos majoritários. Isso impediria o apoio de candidatos as eleições proporcionais, a candidatos majoritários que descumprissem suas promessas. O número de partidos, reduzidos pela cláusula de desempenho, e as eleições barateadas pela unicidade no voto distrital e pela proximidade do distrito ao eleitor, tornariam muito mais baratas as campanhas eleitorais.



Claro que esta não é a única formula existente, e por isso a apresentamos contando com a benevolência do leitor e sua colaboração, apresentando sugestões o que nos permitiria chegar a uma solução razoável.



*Wilton Maurélio, graduou-se pela Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie São Paulo, em 1972. Frequentou o curso de mestrado em Direito Processual Civil pela Universidade Mackenzie, Membro da Ordem dos Advogados de São Paulo, Secção de São Paulo, da Associação dos Advogados Criminalistas de São Paulo e Congressista do Primeiro Congresso de Comissão de Menores de Diadema.