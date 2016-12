Ciência Pesquisadores descobriram como implantar pensamentos

Pesquisadores japoneses descobriram como implantar pensamentos no seu cérebro – sem que você perceba. Para isso, colocaram voluntários em máquinas de ressonância magnética enquanto olhavam para uma tela com um círculo com listras verticais. Dentro dele, ficava outro círculo branco.



Os cientistas deram apenas uma instrução: “Concentrem-se em fazer o círculo branco aumentar”. E observavam a ressonância. Os participantes pensavam em mil coisas, mas, quando imaginavam a cor vermelha, os cientistas faziam o círculo branco crescer – mas não explicavam nada.



Esse treinamento foi repetido por três dias. Ao final, os pesquisadores mostraram uma tela listrada em preto e branco e perguntaram qual era a cor das listras. Os pacientes treinados enxergavam vermelho, mesmo sem sinal de vermelho na tela. Cinco meses depois, os voluntários continuavam vendo a cor. Era uma memória falsa.



Os pesquisadores querem agora criar novas associações cerebrais inconscientes que ajudem pacientes a lidar melhor com a depressão.